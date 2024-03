Yamila Reyna revela por qué le negó una cita a Alejandro Sanz: “Si se diera una nueva oportunidad...”

La animadora de TVN, Yamila Reyna, parece ser objeto de atención cada vez que asiste al Festival de Viña. Después de ser el centro de un interés amoroso por parte de un miembro del jurado en 2023, en esta ocasión, el cantante español Alejandro Sanz habría mostrado un fuerte interés en la comunicadora y humorista argentina.

Eduardo Fuentes, conductor del matinal Buenos días a todos, reveló el episodio, desclasificando el intenso interés del cantante español por la comediante luego de la apertura del Festival de Viña número 63. Según Fuentes, Alejandro Sanz quedó impresionado por Yamila y le expresó su admiración.

“Alejandro Sanz estaba viendo el Buenos días a todos, porque Kika Silva tiene un amigo que es el mejor amigo de él en Chile. En eso ve que Yamila está hablando de él, y Alejandro le escribe al amigo: ‘Hay una chiquilla muy guapa que estoy viendo’, y le mandó una foto donde aparecía ella”, detalló Eduardo Fuentes.

Como resultado de este flechazo, el cantante español habría organizado una cena en la casa que alquiló en Santiago después de su presentación en el Festival. Cordialmente, invitó a Kika Silva y a la misma Yamila Reyna, quien había caotado su atención. Sin embargo, la situación no culminó como esperaba Alejandro Sanz, ya que Kika Silva tenía compromisos laborales en la Quinta Vergara y la comunicadora argentina declinó la invitación para no asistir sola al encuentro con el español.

“Al final no fueron, porque era un día miércoles que había (Festival de) Viña del Mar”, comentó Eduardo. “Ese día estaba Anitta y la Kika tenía que ir... y todos le dijeron a Yamila ‘anda sola’, pero no quiso”, añadió Kevin Felgueras, periodista del programa.

Las explicaciones que dio Yamila Reyna

“Fue bonito que se fijara en mí, porque está más lindo que nunca”, dijo Yamila Reyna al comienzo cuando desde LUN le preguntaron por el interés que mostró Alejandro Sanz en ella. Tras ello, explicó por qué no fue a la cena a la casa del artista español. “Porque estábamos muy ocupados esa semana y el cansancio era demasiado. Había que viajar a Santiago y volver a Viña”, afirmó.

Posteriormente, al consultarle si es que acaso no valía la pena hacer un esfuerzo para salir con Alejandro Sanz, Yamila respondió: “Ay, no me que me arrepiento (ríe). Me vio por la tele, imagínate”. Y enseguida aseguró que no le negó la cita al cantante español por temor. “Jamás miedo, lo mío fue exceso de pega”, sostuvo.

Y finalmente, Yamila Reyna señaló que “si se diera una nueva oportunidad, creo que esta vez no la dejaría pasar”.