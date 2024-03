“La plata que tenía ese hombre...”: Óscar Ruggeri recuerda cuando estuvo cerca de jugar en el fútbol chileno

Santiago

En una muy entretenida e intensa charla futbolera con Los Tenores, el exseleccionado y campeón del mundo con Argentina, Óscar Ruggeri, repasó sus vínculos con el fútbol chileno.

De hecho, reconoció que estuvo cerca de jugar en nuestro país. “No para dirigir, pero sí para jugar. Fue una oferta de la Católica, estuve reunido en el Hotel Bowen, en el centro de Buenos Aires, con Alfonso Sweet. Mamita, la plata que tenía ese hombre. Me ofrecía todo. No era fácil irse. Tuve esa posibilidad”, comentó el “Cabezón”.

“Conocía, porque durante la Copa América 1991 concentramos cerca de donde entrenaba la UC, en el Hotel Las Acacias. Era todo lindo. El presidente me decía que iba a vivir por ahí cerca, pero después no sé qué pasó. No me acuerdo si me fui a Italia o a México, pero estuvimos muy cerquita de ser jugador de la UC. Me van a putear bastante los de Colo Colo y de la U”, recalcó entre risas Óscar Ruggeri.

Sus pasos en canchas nacionales

También recordó un historiado juego cuando, defendiendo a Argentina, enfrentó bajo un diluvio a Chile en la Copa América 1991. “Los botines no se veían por el agua, tirábamos centros y con Zamorano cabeceándonos lo que podía, era tremendo. Ese partido fue muy duro. Después terminamos ganándoles 1-0 en el otro partido de ese torneo”, dijo, además de recordar la potencia de Jorge Aravena.

“Le hicimos barrera desde la mitad de la cancha para adelante, en todos lados. Yo me preguntaba, ¿tan fuerte le pegaba? A la primera, me pegó en el pecho y no sabes el golpe que me dio. Qué animal”, apuntó, junto con aludir también a otra leyenda del fútbol chileno, como Carlos Caszely.

“También, era muy bueno. Me tocó jugar con grandes jugadores chilenos, pero teníamos nuestras cositas, no había VAR. En la época mía, con VAR, estaría la policía afuera llevándose presos de a cuatro de la cancha”, concluyó Óscar Ruggeri, en un espectacular mano a mano con Alberto Jesús López y Los Tenores desde Asunción.