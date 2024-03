“La idea de mi parte es no entrar peleado con ella”: Luis Mateucci se suma al nuevo reality “¿Ganar o servir?” y revela lo que opina Daniela Aránguiz

El quinto participante confirmado para el nuevo reality ¿Ganar o servir? fue revelado, y se trata de Luis Mateucci, músico y modelo argentino, reconocido por su participación en ¿Volverías con tu ex? y Tierra Brava.

Luis Mateucci, quien llegó a Chile en 2016 para participar en ¿Volverías con tu ex? y ganó el reality junto a su entonces novia Oriana Marzoli, se ha destacado en los últimos meses como una figura controvertida en Tierra Brava. A pesar de su reciente participación en otro reality, Mateucci expresó su entusiasmo por ingresar a ¿Ganar o servir?, revelando su amor por la dinámica de estos programas.

En sus palabras: “Tenía ganas de entrar a otro reality porque me gusta estar en realities, lo paso bien, lo disfruto, lo valoro. Estar en realities es algo que me hace feliz, me llena más que las otras cosas que hago”.

“Yo no sé si podría tener un trabajo de lunes a viernes, esto es lo más cercano a estar en una oficina y que un jefe me dé órdenes, en este caso Karlita (Constant) y Sergio (Lagos). Además, siento que me tiran muy buena onda en redes sociales, la gente quiere que yo vuelva”, añadió.

Lo que le dijo Daniela Aránguiz sobre su ingreso a ¿Ganar o Servir?

A pesar de su destacada participación en Tierra Brava, Mateucci reconoció que la competencia en ¿Ganar o servir? será más intensa con la presencia de competidores fuertes como “Coca” Mendoza y Pangal. Sin embargo, mantiene su mentalidad competitiva y expresó: “Por más que esta vez la tenga más difícil, yo siempre entro pensando en ganar, no sólo en competir. Me gusta mucho que la gente me valore como líder, y me gustaría llegar a la final”.

Luego, se refirió a la participación de Pangal Andrade, a quien no conoce, y comentó: “Para mí los realities tienen que mezclar competencia con convivencia, por eso es tan importante tener personajes que te den material. Y en ese sentido, me gustaría más que entrara una Oriana, una Naya Fácil o un Junior Playboy en vez de, por ejemplo, un Pedro Astorga, que puede ser el mejor competidor y seguramente si entra va a ganar, pero que no da nada de contenido”.

Sobre su relación con Daniela Aránguiz y la posibilidad de ingresar al reality encontrándose en una relación, Luis Mateucci reflexionó en torno a los desafíos emocionales que implica participar en este tipo de programas teniendo a su polola afuera. “Los realities tienden a confundir emociones, por eso tener una pareja afuera es difícil. Ahora es más difícil que cuando entré a Tierra Brava, porque estamos más comprometidos que antes con Dani”, indicó.

“La idea de mi parte es no entrar peleado con ella antes de entrar, porque la amo, pero ella no quiere que yo entre siendo su novio, para no hacerla sufrir tanto. Estamos decidiéndolo todavía, no lo tenemos claro. De todos modos son los sentimientos de ella los que están en juego, entonces haremos lo que ella diga al final”, complementó y cerró.