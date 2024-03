Francisca Mardones y la evolución del deporte paralímpico en Chile: “Nadie nos vino a regalar nada, todo lo que hemos logrado es con mucho esfuerzo”

Santiago

En la última edición de Mujeres al Deporte, Macarena Miranda conversó con una de las grandes referentes del deporte paralímpico chileno, Francisca Mardones, quien valoró la evolución que ha habido durante las últimas décadas.

“He podido ver desde mi área como los derechos laborales de la mujer han ido mejorando con los años. Hemos tratado de exigir lo que nos correspondía. Cuando teníamos resultados, pedíamos algún derecho, pero nos decían que era solo para los convencionales. Eso es parte de la inclusión, reconocer nuestros resultados. Fue todo por tener una medalla en los Parapanamericanos de Río 2007, no se nos reconocía eso y el reclamo fue en eso. Después se nos incorporó a la Beca Proddar. Ha habido cambios que nos hacen, al día de hoy, tener nuestros derechos laborales bien a la par con todo. No hablo en la parte administrativa, pero como deportista lo bueno de la Ley del Deporte es que ahora se reconocen todos los resultados”, explicó.

De todas formas, la campeona paralímpica en el lanzamiento de la bala en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021 remarcó lo complejo que fueron sus inicios en el deporte, considerando que comenzó en el tenis.

“Fue súper difícil. Yo creía en eso, pero no se me daban las condiciones. Alguna vez mi mamá me decía que competía por Chile, pero que no tenía retribución. Era bien complicado, era más por convicción que yo seguía ahí. Me alegra que eso haya cambiado, pero quizá cuantos deportistas quedaron en el camino porque no tenían las mejores condiciones para poder seguir. A mí me cambió totalmente la vida, tener la Beca Proddar es un gran apoyo para los deportistas, además de que se premian los logros. También hubo cambio en el mundo privado, las empresas han querido apoyar a los deportistas. Falta mucho aún, pero las cosas han ido mejorando”, reconoció.

“Otro punto fue cuando Cristian Valenzuela ganó el oro en Londres 2012, se dieron cuenta de que podíamos tener buenos resultados y alcanzar grandes cosas. Poco a poco fue creciendo, se armó el Comité Paralímpico. Ha habido un avance importante y lo bueno es que seguimos creciendo”, enfatizó Francisca Mardones, quien, aunque no pudo conseguir medallas, aplaudió lo vivido en Santiago 2023.

“Me alegré mucho cuando se confirmó a Santiago como sede de los Parapanamericanos. He visto esto alrededor del mundo, cómo el deporte paralímpico atrae a la gente, y el que haya sucedido acá fue muy importante para que la gente apreciara las diferentes disciplinas”, dijo, apuntando también a cómo tanto ella como sus compañeros de otras disciplinas han ido haciéndose un espacio en el país.

“El principal legado es haber mostrado este camino de validación que nos hemos dado por nuestro propio resultado. Nadie nos vino a regalar nada, todo lo que hemos logrado es con mucho esfuerzo y empuje, con garra. Estoy segura que motivará y ha motivado a muchas niñas para ser lo que quieran ser (...) El gran problema para el deporte paralímpico chileno ha sido la accesibilidad, el transporte para llegar a los recintos de entrenamiento”, concluyó quien ya fue seleccionada para defender su medalla de oro en los próximos Juegos Paralímpicos de París 2024.