“No me voy de vacaciones...”: Trinidad Cerda revela que se va del país y aclara dudas sobre si participará en el próximo reality de Canal 13

La exparticipante de Gran Hermano y exintegrante de Top Chef VIP, Trinidad Cerda, ha anunciado a través de sus redes sociales que emprenderá un nuevo desafío en su vida, alejándose temporalmente de Chile para dedicarse a escribir un libro. La noticia fue compartida por la misma Trini, quien expresó su emoción y motivación hacia esta nueva aventura.

En su mensaje en Instagram, Trinidad Cerda despejó posibles malentendidos sobre sus planes. “No, no voy a encerrarme a un reality (por ahora). No, no me voy de vacaciones. Y no, tampoco sé qué es lo que me espera del otro lado”, expuso. En cambio, reveló que se lanzará a la escritura con una mochila y su computadora como únicos compañeros de viaje.

La exparticipante de Gran Hermano Chile detalló su decisión con entusiasmo: “Decidí sacarme todo el peso y viajar con una pequeña mochila y mi computador para terminar mi libro”. Y luego, agregó: “Aún así me tomé meses viajando por islas, pueblos y escuchando idiomas distintos en diferentes continentes. Pocas veces en la vida me he sentido tan emocionada y excitada por algo, éste sin duda es el comienzo de un gran viaje”.

Explicó que no es un adiós para siempre

Con un tono transparente hacia sus seguidores, la escritora en ciernes expresó su deseo de contar con el apoyo y la compañía de sus fanáticos durante este proceso creativo: “Una gran aventura sola conmigo, pero quiero que me acompañes, te voy a mostrar todo”. Además, manifestó su cariño hacia aquellos a quienes no pudo despedirse personalmente. “Los quiero mucho y los llevo en el corazón en toda aventura, momento y descubrimiento”, afirmó.

Trinidad Cerda cerró su mensaje con un emotivo “Volveré... pero por ahora, me voy. Mucho amor (...) Dios mío, acompáñame en cada paso”, dejando abierta la puerta a futuros reencuentros y emocionando con un posible regreso a Chile y a la televisión.