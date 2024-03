Los consejos que le entregó Anitta a Cony Capelli: “Por más que seas ganadora...”

La ganadora de Gran Hermano Chile, Constanza Capelli, tuvo la oportunidad de interactuar con la reconocida artista Anitta durante su cobertura en el Festival de Viña del Mar. En este encuentro, la artista brasileña compartió valiosos consejos con la bailarina, especialmente centrados en la industria del entretenimiento y la exposición en redes sociales.

Cony Capelli compartió este momento a través de su canal de YouTube, destacando la experiencia de hablar con Anitta y recibiendo palabras de aprecio por parte de quienes la recibieron con cariño en la Quinta Región.

“¡Fue una travesía poder conseguir hablar con Anitta, pero lo logramos! Con ustedes unas cortas, pero poderosas palabras de lo que fue la previa a su presentación en la Quinta Vergara. Un cariñoso abrazo a todas las personas hermosas que me recibieron con tanto amor en la V región”, comentó la ganadora de Gran Hermano Chile.

Los consejos de Anitta

En el contexto de la entrevista, Cony Capelli aprovechó para abordar sus aspiraciones en el ámbito de las comunicaciones y el periodismo. La conversación incluyó preguntas variadas, pero uno de los momentos más destacados fue cuando la bailarina solicitó a Anitta un consejo, especialmente considerando la cercanía del Día de la Mujer el 8 de marzo.

Anitta ofreció un consejo preciso, enfocado en la salud mental y la autoimagen en el contexto de la exposición en internet. “No miren los comentarios de la gente en internet, porque eso puede cambiar mucho tu manera de pensar de ti misma. Entonces por más que seas ganadora, vas a ver cosas en internet que no te gustan tanto y no puedes saber lidiar con todo esto”, expresó la reconocida cantante.

Luego, la artista brasileña hizo hincapié en la importancia de protegerse emocionalmente al enfrentar la exposición en redes sociales. “No leas nada, no veas nada de lo que la gente esté hablando, hasta que estés lista para lidiar con cualquier cosa”, concluyó Anitta.