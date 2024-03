“Perdonato”: La reacción de Sergio Freire por meme viral de Repenning durante su rutina de Viña 2024

En medio de la rutina de Sergio Freire en la penúltima noche del Festival de Viña, una imagen del periodista Jose Luis Repenning se volvió viral en redes sociales.

Y es que mientras la cámara grababa las risas del “Monstruo”, se pudo ver que el rostro de Canal 13 estaba completamente serio durante la rutina de chistes del humorista, un contraste que de inmediato fue convertido en meme.

Freire se refirió sobre el hecho este viernes durante el programa “Arriba Viña”, cuando la animadora Karla Constant recibió un llamado de Reppening.

“Me acaba de llamar Repe, a través del celular de la Karla, diciéndome: ‘Sergio, están diciendo que yo no me reí, que quedé como un facho que no se ríe’”, comentó el humorista entre risas.

Ante esto, Freire le dijo al periodista que no se preocupara porque “lo vi riéndose todo el rato, lo vi al final parado aplaudiendo, está todo bien”.

Finalmente, el humorista recordó uno de sus chistes que hizo en su reciente rutina de Viña 2024 y le dijo al animador: “Repe, perdonato”.