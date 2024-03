El conocido comediante Sergio Freire tuvo su reencuentro con la Quinta Vergara en el penúltimo día del Festival de Viña 2024, donde logró llevarse las gaviotas de plata y oro concedidas por el “Monstruo”.

Más allá de los comentarios divididos por su rutina, tras finalizar su show, el comediante reconoció que no fue la mejor de sus presentaciones y que tuvo un inconveniente que lo puso nervioso.

¿Qué complicó a Freire durante su rutina?

“Compliqué un poco las cosas al meter una coreografía de baile, cosas que no hago comúnmente en los trabajos que realizo”, comentó Freire durante la conferencia de prensa post show.

El ex miembro de “El Club de la Comedia” contó que “se me dieron vuelta pasajes de la rutina, porque yo no trabajo con sono (retorno) ni con ayuda memoria, entonces se me dieron vuelta partes de la rutina, pero sentí que en el fondo ese vértigo también le da otro gustillo a lo que sucede ahí en el escenario”.

Esta situación, que pasó desapercibida para muchos, fue un momento de tensión para el humorista.

“Eso me puso un poco nervioso las veces que cambié de lugar parte importante de la rutina porque mis técnicos quedan así como colgados (...) todavía lo vengo asimilando, tendría que verlo para saber qué pasó”, explicó el comediante.

Pese a todo, el humorista se mostró contento por el aprecio del público y agradeció los galardones.