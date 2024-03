Pancho Saavedra destacó el apoyo de su esposo e hija en el Festival de Viña 2024: “La contención familiar ha sido impresionante”

Tras concretar su debut en el Festival de Viña del Mar 2024, el animador Francisco “Pancho” Saavedra analizó su participación a lo largo de las seis jornadas en la Quinta Vergara junto a la animadora María Luisa Godoy.

Uno de los aspectos que no pasó desapercibido para el rostro de Canal 13, fue el gran apoyo que recibió por parte de su familia durante las noches festivaleras.

Según constató Página 7, quienes estuvieron en la conferencia de prensa posterior a la última jornada del certamen viñamarino, Pancho Saavedra destacó la importancia que tuvo su esposo, Jorge Uribe, y su hija Laura.

En ese sentido, el animador relató que “tuve la oportunidad de venir a este Festival con mi esposo, mis hijos y la contención familiar ha sido impresionante”.

“Yo creo que la experiencia de estar en Viña y subirme a este escenario, de mirar al público y conectar con él (…) conectar con tu familia, con tu círculo más íntimo, en medio del trabajo, también ha sido una gran oportunidad”, agregó Francisco Saavedra.

Junto con ello, el rostro de Canal 13 valoró “la opción que me brindaron los canales y Viña del Mar y eso me hace sentir profundamente orgulloso. La inclusión nos importa y no son solo palabras bonitas”.

Pancho Saavedra no quería que su esposo fuera a Viña

Si bien el animador valoró profundamente el acompañamiento que tuvo de su familia, en un principio él mismo no habría querido que su esposo, Jorge Uribe, lo acompañara durante el certamen viñamarino.

“No creo que los lleve (a su esposo y su hija), porque me van a poner más nervioso”, dijo en su momento Saavedra en “Socios de la Parrilla”.

“Es mi primer año, tienen que entender eso, quizá si hay otra oportunidad, uno puede llevar a la familia”, expresó el animador en el programa antes mencionado.