“Con el chico hasta abajo”: Miguelito sorprende con debut musical y su incursión en el género urbano

La semana trajo consigo una sorpresa emocionante para los seguidores de Miguelito, el carismático exparticipante de Tierra Brava, también conocido por su paso en el popular programa Morandé con Compañía. El joven anunció con entusiasmo su incursión en el mundo de la música con un tema de reguetón titulado Con el chico hasta abajo.

En un video que ha generado gran expectación entre sus fanáticos, Miguelito compartió un adelanto de su próximo sencillo. El tema promete conquistar al público con su ritmo pegajoso y contagioso, como es habitual en el género urbano. El estreno de esta canción está programado para el jueves 22 de febrero y será lanzado bajo el sello discográfico AN MUSIC.

Las reacciones de quienes fueron sus compañeros en Tierra Brava

La noticia no solo emocionó a sus seguidores, sino que también desató una ola de reacciones positivas entre sus excompañeros de Tierra Brava. En las redes sociales, Daniela Castro, quien compartió escenario con Miguelito, expresó su apoyo con un emotivo mensaje: “Te quiero, amigo”. Asimismo, Chamo Yung y Simón de la Costa, otros excompañeros de Morandé con Compañía y de Tierra Brava, respectivamente, mostraron su emoción dejando varios emojis de fuego.

El respaldo continuó llegando por parte de otros exintegrantes del programa, como Camilísima, Guarén y Camila Arismendi, quienes dedicaron mensajes de aliento a Miguelito en esta nueva etapa de su carrera.

No faltó el toque de humor en los comentarios, especialmente el de Fabio Agostini. Con su característico estilo, Agostini escribió: “Hahahahaha HDP”, acompañado de un corazón rojo, dejando claro su respaldo y confianza en el éxito del debut musical de su colega.

La noticia ha generado gran expectación en las redes sociales, donde los seguidores de Miguelito cuentan los días para escuchar su primer tema y apoyar su incursión en el competitivo mundo de la música urbana. Mientras que los críticos del comediante de talla baja, están más escépticos de cara su debut musical.