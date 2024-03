Trueno en el Festival de Viña 2024: esta es la historia de “Dance Crip”

Ya nos preparamos para vivir la última noche del 63º Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, para la cual tendremos el cierre a cargo de Trueno.

El rapero argentino que dio sus primeros pasos en las batallas de freestyle tuvo una rápida carrera en ascenso y gracias a la cual hoy llega como invitado al certamen.

Mamichula, Tranky Funky, Solo por vos, Feel me??, No Cap, Azul y Oro y Dance Crip son solo algunos de sus grandes temas. Pero este último tiene un significado especial, ligado fuertemente con el hip-hop y sus pasiones más íntimas.

La canción forma parte del álbum Bien o Mal (2022) y tiene una fuerte inspiración en el rap de los 70′s y 80′s, lo que también se ve reflejado en el baile que se volvió a viralizar gracias al ‘TR1′.

Tal como se aprecia en el video oficial, vemos a Mateo Palacios (nombre real del artista) al ritmo del Crip Walk, también conocido como el C-Walk, el cual tiene su propia historia.

Se trata de un paso de baile con origen y relación al gangsta rap de la costa oeste de los Estados Unidos. De aquí también surge el título de la canción: Dance Crip.

Es importante destacar que el concepto de Crip desprende de la pandilla de los Crips, fundada en la renombrada ciudad de Compton, Los Ángeles, California.

“En la calle me conocen como el hip-hop, the hit, the real dance crip, la cara de los jóvenes del país”, canta el argentino en su tema en el que también aprovecha de lucir su talento de baile.

La historia de la canción

Profundizando más en cómo se creó Dance Crip, uno de los mayores éxitos de Trueno, lo primero a tener en cuenta es dónde se grabó el video oficial, marcando desde el principio las raíces y la esencia del artista.

Las imágenes no llevan por un recorrido por el barrio de La Boca en Buenos Aires, Argentina. Vemos a Mateo paseando en bicicleta por las calles donde se crio. Es por eso que se va cruzando con personas importantes para él, como sus abuelas, su padre y sus amigos de la Comuna 4 que constantemente está nombrando y representando en su vida musical.

Respecto al lado creativo y la composición del tema, fue el mismo ‘TR1′ quien comentó hace un tiempo en conversación con GC cómo nació toda la inspiración.

“Estábamos haciendo el disco Bien o Mal y estábamos probando bastantes cosas. Mezclando el rap con otros géneros, el rap con música latina, con música argentina”, relata.

“Estábamos escuchando canciones viejas, de las primeras, de Rapper’s Delight, de las primeras canciones de hip-hop que salieron y yo decía: ‘Tengo que hacer algo así’”, añadió.

Debido a esta motivación personal que tuvo en el estudio junto a su equipo, destacó que fue “de esos temas que te sale la letra en 20 minutos; bajó la musa directamente”.

Aludiendo a una de las barras en el tema, explicó que “es un poco de lo que la calle pide, lo que la gente quiere (...) siempre hay que convivir con la frivolidad y con una visión un poco más comercial de las cosas. Uno nunca tiene que olvidarse de la pasión”.

Pero la recepción de sus fanáticos fue igual o mejor, ya que Palacios reconoce que “realmente fue una sorpresa, porque lo saqué sin ninguna esperanza comercial muy grande para futuro y fue la sorpresa más grande que me tomó en mi carrera, no puedo creer que la gente escuche tanto esta canción”.