En una inesperada reaparición en televisión, Juan Pablo Flores, exintegrante del exitoso programa “El Club de la Comedia”, se unió a Sergio Freire y Rodrigo “Guatón” Salinas en el Festival de Viña del Mar 2024, desatando carcajadas entre el público.

El comediante, que llevaba años alejado de la pantalla, participó en un sketch junto a sus excompañeros, mostrando su destreza en el humor con una mezcla de crítica social y diversión.

29 DE FEBRERO DE 2024 / VIÑA DEL MAR El humorista, Sergio Freire, se presenta durante la quinta noche del LXIII Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar desde la Quinta Vergara.

Tras la presentación, Juan Pablo Flores compartió sus impresiones en una entrevista con ADN.cl.

“Es una locura de Sergio, obviamente, como todas sus locuras, pero inmediatamente al llamado de un amigo, uno aquí tiene que acudir, me pareció superatinada la idea. Tenía ganas de hacer algo con un poco de crítica social, que a veces hace falta, pero con humor, con inteligencia, y leímos el guion con Rodrigo y lo encontramos genial”, dijo el comediante.

“Estaba medio desconectado”

Juan Pablo Flores, quien llevaba aproximadamente 6 o 7 años alejado de la comedia, explicó cómo surgió la oportunidad de participar en el Festival de Viña: “Me fui al sur a criar a mi familia, a mi hija, y estaba medio desconectado. Ahora recién el año pasado empecé a hacer show de nuevo, me enteré de todo este boom del stand-up en Chile, que hay tanto bar y tanto lugar donde hacer stand-up. Entonces me estoy animando y voy volviendo de a poquito”.

La aparición de Flores en el escenario de Viña 2024 generó un gran impacto en redes sociales, donde la audiencia celebró su regreso y destacó su talento humorístico.

Juan Pablo Flores qué nostalgia verlo. — Ale verá a los Jonas 🦋 (@HeyJonasForever) March 1, 2024

Juan Pablo Flores en los monólogos era bien débil pero en los sketchs en el Club de la Comedia era el mejor. Con Cotito y el terrible jefe era insuperable — Pelao con cámara 🐒🦜 (@camionconpalos) March 1, 2024