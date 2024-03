En una presentación cargada de humor en el Festival de Viña del Mar 2024, Sergio Freire no dejó títere con cabeza al realizar ácidos comentarios sobre las exalcaldesas Virginia Reginato y Cathy Barriga.

El comediante, conocido por su estilo irreverente, recordó al inicio de su rutina, su última participación en el certamen hace seis años, bajo la administración de la exalcaldesa Virginia Reginato.

“En el 2018, la primera vez que yo vine, fue bajo el gobierno de Virginia Reginato (...) En ese tiempo, cuando me invitaron, me acuerdo que insistieron que no tenían plata. Me dijeron: Sergio, por favor, queremos tenerte en Viña, no tenemos plata, no sabemos dónde se fue la plata”, indicó el comediante.

No contento con ello, Freire también dirigió sus chistes hacia Cathy Barriga, actualmente bajo arresto domiciliario por delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público.

“Qué han pasado cosas. Hay algunos que están pasando piola con eso, como Cathy Barriga. Había gente que quería que ella pagara con reclusión en la cárcel. Pues lo único que no querían eso eran los de la cárcel. Decían: vamos a tener que pintar una celda rosada. Los va a tener a todos bailando cuando vaya al patio”, indicó.