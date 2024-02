“Menos mal no me hizo caso”: este fue el insólito consejo que le dio Luis Slimming a Lucho Miranda cuando partía en el humor / Agencia Uno

El Festival de Viña 2024 se anotó como un nuevo triunfo para la carrera de Lucho Miranda, el joven humorista oriundo de Vicuña que hizo reír a carcajadas a la Quinta Vergara y levantó la gaviota de plata y oro.

Eso sí, cuando este partía en el humor, buscó algunos tips para comenzar a hacer stand-up comedy y mejorar la escritura de los chistes que, eventualmente, lo llevaron a la Quinta Vergara el miércoles.

De hecho, el mismo acudió a Luis Slimming durante una de las presentaciones a pequeña escala que presentó este último en el pasado. Claro que recibió un insólito consejo.

El curioso consejo de Slimming a Lucho Miranda

“Me acuerdo que Luchito nos pedía consejos y el mío fue: ‘Oye, no hables de tu discapacidad hue...’”, recordó el miembro de El Sentido del Humor durante un capítulo del programa Entre broma y broma, donde ambos coincidieron.

“Me cagaste. Dos meses que no tuve show, porque todos los chistes que tenía era de discapacidad”, recordó Miranda entre risas, como parte del juego.

“Me acerqué a ustedes me acuerdo, muy inocente, muy tranquilo y me dijeron: ‘no, bota esa hue...’”, planteo el otrora contador auditor.

“A lo que yo me refería es que trataras de hablar otros temas. Igual eres un hue... chistoso, puedes hablar de todo”, reparó “Don Comedia” durante la entrevista.

Aquella sugerencia sirvió para que Lucho Miranda cambiara su rutina y empezara los primeros minutos del show con chistes que no hicieran alusión a la discapacidad. “Ahí caché que no funcionaban”, bromeó.

“El consejo que le di era tan malo que menos mal no me hizo caso”, dijo Slimming antes de Viña 2024 durante una entrevista en Contigo en la Mañana de Chilevisión.

“Lo hace con tanta gracia que uno se puede reír”, añadió en la instancias sobre el humor negro que fue furor en el escenario de la ciudad jardín.