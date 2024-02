La legendaria banda australiana Men at Work cerró la tercera jornada del Festival de Viña del Mar 2024, dejando a los asistentes y televidentes maravillados con la calidad vocal y el talento de su vocalista, Colin Hay.

Durante su presentación, el cantante, quien también es guitarrista de la banda, recibió numerosos elogios en redes sociales por su destacada interpretación en la Quinta Vergara.

La voz distintiva de Hay, combinada con su habilidad para conectar con la audiencia, consolidó la actuación de Men at Work como uno de los momentos destacados de la noche.

Colin Hay, el vocalista y fundador de « Men at Work » prácticamente tiene la misma voz q en los comienzos de la banda. Inigualable!

Dato aparte: tiene 70 ⚡️#vINA2024 pic.twitter.com/liYL4O0Mnz — pata🌳 (@pataseee) February 28, 2024

Oye el caballero canta igual que como lo escuchas en una versión grabada, la cagó lo seco #Viña2024 — ᴠɪᴄᴛᴏʀɪᴀ ✨🩷 (@vctralicia) February 28, 2024

La voz del vocalista de Men at Work espectacular..#Viña2024 👏👏👏🇨🇱🇨🇱🇨🇱 pic.twitter.com/oqJ4A6efE2 — Clau Salinas (@ClauSalinas2) February 28, 2024

Con una carrera que abarca décadas, Men at Work revivió sus éxitos icónicos, como “Who Can It Be Now?” y “Down Under”, transportando a los espectadores a la época dorada del rock de los años 80. La banda, conocida por su fusión única de rock, reggae y new wave, demostró por qué sigue siendo un referente en la historia de la música.