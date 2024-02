Este miércoles 28 de febrero se llevaron a cabo varias conferencias de prensa con los artistas y humoristas que se presentarán próximamente en el Festival de Viña del Mar 2024. Y uno que conversó con los medios, fue Sergio Freire, humorista que se subirá al escenario de la Quinta Vergara en la noche del jueves 28, y quien en la instancia fue consultado sobre el estado actual de su mamá, la que estuvo muy enferma durante el año 2023.

Ante la pregunta del periodista, el exintegrante de El Club de la Comedia expuso que “pasamos un terrible año con mi mamá enferma. Entonces, creo que esta ida a Viña creo que a ella también la revitalizó. Ella está súper contenta y me va a estar acompañando en el festival”.

“Yo, por lo general, cuando actúo no invito a gente de mi familia, como que nunca pongo gente cercana. Porque siento que no estoy graduando de cuarto medio. Como que es mi trabajo y prefiero estar concentrado netamente en los shows”, añadió.

El impacto de su mamá en su carrera de comediante

Más adelante, el humorista recalcó lo alegre que le pone que su mamá esté entre el público durante su presentación. “Estoy súper feliz de que ella va a estar. Va a estar ahí, va a estar con mi papá también, y está mucho mejor. E incluso, el saber que va a suceder esto, para ella fue muy energizante. Así que esta invitación también ayudó mucho a mi familia, y por sobre todo a mi mamá, que la adoro”, afirmó.

Finalmente, Sergio Freire reveló lo importante que ha sido su madre en su carrera como comediante. “Ella me acompaña. Mi familia es súper cercana a la comedia. Ella me acompaña desde pequeño, desde que yo veo standuperos y comedia, ella es la que está conmigo. En la casa veía las cosas conmigo, entonces sabe mucho además. Me parece la raja que esté”, cerró.