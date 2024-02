En contraste con la tensa noche anterior en el Festival de Viña 2024, la jornada de este martes fue un rotundo éxito. Luis Slimming, también conocido como “Don Comedia”, se presentó con una potente rutina que hizo reír a carcajadas, conquistando al público de la Quinta Vergara desde los primeros minutos de su actuación.

Con chistes cortos y directos, el humorista logró una excelente respuesta de la audiencia, convirtiendo su debut en el escenario viñamarino en un triunfo total. Su divertida rutina estuvo repleta de bromas que no perdonaron a nadie, desde el Presidente Gabriel Boric hasta figuras públicas como Miguelito, Cathy Barriga, Pailita y Naya Fácil.

Durante su presentación, Slimming también hizo referencia a momentos polémicos protagonizados por diversas personalidades, manteniendo el tono humorístico que caracteriza su estilo. Incluso, recordó a otros comediantes como Los Dinamita Show y el destacado Sandy, comparándolo con la popularidad actual de Bad Bunny.

“Sandy era lo más grande, era como Bad Bunny. La gente le coreaba los chistes: ¡ja-ña-ña! ¿Te acordai o no? Cómo Bad Bunny. Y lo mejor de Sandy, es que a Sandy le cortaban un dedo y al año siguiente era más chistoso. ¿Sí o no?”, expresó Slimming durante su actuación, agregando un toque de humor negro a su presentación.

Manuel Turizo y su opinión acerca de la rutina de Don Comedia

En conversación con ADN.cl, al ser consultado si entendió los chistes de Don Comedia, Manuel Turizo respondió: “Sí, sí entendí. Me tocaba preguntar muchas palabras, como ‘cuico’ o ‘cuma’, no entendía, pero después preguntaba, y no, buenísimo”.

Con una duración de poco más de una hora, Luis Slimming logró conquistar rápidamente el corazón del público, obteniendo las codiciadas gaviotas de oro y plata y celebrando así su exitoso debut en el prestigioso escenario del Festival de Viña del Mar.