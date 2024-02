“Fue muy emocionante”: habla la violinista chilena que se llevó las miradas del público durante presentación de Andrea Bocelli en Viña 2024

La pasada noche de lunes, la Quinta Vergara fue testigo de una presentación única y sin precedentes: el renombrado tenor italiano, Andrea Bocelli, dio inicio a la segunda jornada del Festival de Viña del Mar, donde el público no pudo contener sus emociones.

En una actuación de primer nivel, el artista internacional se robó el corazón del público junto a un extenso equipo, conformado por 114 músicos, coristas y una orquesta completa. De hecho, el escenario viñamarino fue reforzado para albergar la magnífica presentación.

En ese sentido, y luego de triunfar ante más de 15 mil personas, se hizo entrega de la primera Gaviota en braille a Andrea Bocelli, siendo el primer reconocimiento de este tipo en los más de 60 años del certamen. Un premio del que también fue merecedor el equipo que lo acompañó, conformado por músicos chilenos de la Orquesta Metropolitana. Y entre ellos hubo una que destacó por un particular detalle: su pelo morado.

La violinista de pelo morado

Carla San Martín se llama la violinista chilena que logró atraer varias miradas debido a su pelo morado. En conversación con ADN.cl, la violinista habló acerca del impacto que causó el color de su cabello. “Algo me dijo mi hermana, pero no he tenido tiempo para revisar mi celular, en verdad”, comentó.

Tras ello, la joven fue consultada acerca de sta inolvidable experiencia junto a un artista de renombre como el tenor italiano. “Fue genial. Andrea, él es genial, y sus canciones, fue muy emocionante, y también ver la gente, todo eso, estuvo muy bonito”, afirmó.

Luego, al ser consultada sobre si pudo conversar con Andrea Bocelli, Carla San Martín respondió: “No, realmente. Ensayamos solo algunas canciones, y no pudimos conversar con él, ni nada (...) Él es una estrella, un personaje famosísimo, pero nosotros con compartir escenario con él, ya felices”.

Finalmente, Catalina San Martín mencionó los lugares donde es posible verla y escucharla. “Ahora estoy tocando en la Orquesta de Cámara de la Universidad Católica, también participé hartos años en la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, también toco en la Orquesta de Cámara de San Miguel, y tengo un cuarteto de cuerdas llamado Cuarteto Nothofagus”, cerró.