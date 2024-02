La segunda noche del Festival de Viña del Mar 2024 dejó una huella imborrable con el deslumbrante show de Andrea Bocelli, el cual fue ovacionado por el público, y elogiado por los animadores del certamen, Francisco “Pancho” Saavedra y María Luisa Godoy.

Tras el fin de la jornada, el conductor del evento expresó a ADN.cl su admiración por el espectáculo del italiano, calificándolo como uno de los mejores de los últimos años. “Tuvo de todo, absolutamente de todo. Una noche mágica con un Andrea Bocelli que creo que va a pasar a la historia. Es uno de los mejores shows de los últimos años”, destacó.

María Luisa Godoy compartió la misma opinión, resaltando la magnitud del espectáculo de Bocelli. “Cuando se hagan los recuentos de los años del festival, sin duda va a estar Andrea Bocelli. Fue precioso, una Quinta que estaba en silencio, que no se movía escuchándolo, de verdad que fue mágico”, indicó.

“Uno no puede controlar a 15 mil personas”

El tema de la participación de Javiera Contador, quien enfrentó momentos difíciles en su rutina, también fue abordado. Pancho Saavedra reveló su perspectiva sobre las situaciones complicadas con humoristas, indicando que solía apagar la televisión para no angustiarse. “Yo quiero que a todos les vaya bien, pero uno no puede controlar a 15.000 personas”, comentó.

“Siempre es muy angustiante. Uno quiere que todos los artistas que se presentan en el escenario triunfen. Los humoristas sabemos que es como el más complejo y siempre queremos que le haya bien. Pero además con la Javi tenemos un vínculo que es de amistad. Pancho es amigo de la Javi y yo soy muy amiga de ella también. Entonces había muchas emociones involucradas porque hay muchísimo cariño. Por lo tanto, fue duro”, complementó Godoy.

En cuanto a la comentada no entrega de la gaviota de platino a Andrea Bocelli, los animadores explicaron que siempre supieron que no existía ese premio. “Sabíamos que esta era un show que iba a ser increíble y que era muy probable que la pidieran, pero nosotros sabíamos que no había y nos lo advirtieron siempre”, aclaró María Luisa Godoy.

La noche concluyó con el baile y la actuación de Miranda!, llevando la esencia festiva del certamen viñamarino a su clímax. María Luisa Godoy resumió la velada como “una fiesta como es el Festival de Viña”, subrayando la diversidad de emociones y la presencia de grandes artistas internacionales que caracterizan al evento.