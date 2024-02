Encerrona en La Cisterna termina con el conductor del vehículo en riesgo vital: antisociales lo apuñalaron

La Cisterna

Una encerrona registrada en horas de la noche del lunes, en la comuna de La Cisterna, al sur de la capital, terminó con el conductor del vehículo robado en riesgo vital.

El hecho ocurrió en la esquina de las calles Los Nogales con Inés Rivas. En ese punto, el conductor víctima del ilícito se detuvo, a propósito de un ceda el paso. Fue entonces que dos automóviles lo interceptaron, estacionándose delante y detrás del objetivo.

Desde los dos vehículos se bajaron desconocidos armados, los que intimidaron, golpearon y obligaron a bajar al conductor afectado. Entremedio, mientras se resistía, lo apuñalaron.

Vecinos del lugar llamaron al Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU), quienes lo llevaron al hospital Barros Luco, en San Miguel.

Una familiar de la víctima, citada por BiobíoChile, relató: “Llegaron tres autos; entre 10 personas le pegaron, lo apuñalaron para quitarle la camioneta. Fui con él al hospital, porque estaba muy mal. Al verlo tirado en el suelo, lleno de sangre, fue una angustia horrible. Porque fueron más de 10 personas pegándole a él por no querer entregar las llaves. Y si no hubiera sido por los vecinos que pudieron ayudarlo en ese momento, él quizás no hubiera llegado al hospital”.

El fiscal Juan Cheuquiante, de la fiscalía Metropolitana Sur, contó: “(La víctima) es interceptada por dos vehículos, desde los cuales descienden de cinco a diez sujetos, aproximadamente, quienes le sustraen su vehículo, bajándolo de este. Instante en que lo agreden en múltiples partes de su cuerpo, propinándole también diversas puñaladas, heridas que actualmente lo mantienen en el hospital Barros Luco, en riesgo vital”.