De lavar platos a ser una mega estrella de la música: la historia de Fher, el vocalista de la banda mexicana Maná

La noche de este martes, 27 de febrero, se vivirá la tercera noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2024, que contará con la presentación de Maná.

No hay dudas de que se trata de uno de los números más esperados de esta 63º versión del certamen y estarán a cargo de dar el puntapié inicial a una nueva jornada de emociones.

Además de tener importantes éxitos musicales, la banda mexicana cuenta con varias particularidades, anécdotas e historias más que interesantes a conocer. Un claro ejemplo de esto es la vida y desarrollo profesional de su vocalista, Fernando Olvera ‘Fher’.

En uno de los capítulos de su miniserie web dentro del canal de YouTube especial para creación de contenidos, el cantante profundizó sobre un episodio de su vida en particular que tiene una sentida llegada con la comunidad latina y aquellos que se mudan a Estados Unidos en búsqueda de mejores oportunidades.

“Quiero compartirles una anécdota muy bonita que me pasó en la vida”, comienza su narración desde el inconfundible Anfiteatro de Red Rocks en Colorado, en las cercanías de Denver.

“Cuando yo vivía aquí en Denver, lavaba platos para ganar un poquito de varo para sobrevivir. Era un trabajo bien pesado. Lavaba platos desde las 7:00 am hasta las 5:00 pm (...) También hacía ensaladas. El chef me traía en chinga”, contó.

Un decreto que lo llevó al éxito

Continuando con su historia, un nostálgico ‘Fher’ apuntó que en ese tiempo, mientras buscaba “una forma de ganarme la vida”, formaba parte de la banda Sombrero Verde.

“En un día libre me vine para acá, de turista al Anfiteatro de Red Rocks. Era domingo, no había concierto, no había nada. Solo vine a conocer Red Rocks”, comentó.

“Había visto un video de U2, Sunday Bloody Sunday, que se grabó aquí, y dije: ‘Qué alucinante lugar. Algún día voy a tener que venir a tocar aquí'”, recordó el vocalista.

“Y sí. Pasaron 20 años y venimos a tocar una noche con Maná y dos noches con Maná y Carlos Santana (...) Cuando estábamos tocando le dije a la banda que bajara un poco el volumen a la música para que le pudiera contar la anécdota a la raza. Les dije que me había decretado tocar en este lugar 20 años atrás, y que ese día se había cumplido”, complementó Olvera con emoción.