La quinta vez de Alejandro Sanz en el Festival de Viña del Mar 2024 quedará marcada por un episodio inesperado y lleno de emociones cuando, al final de su actuación, fanáticas del cantante se subieron al escenario sorprendiendo a todos los presentes.

Si bien el momento fue captado brevemente en la transmisión oficial, ADN logró conversar con las intrépidas mujeres después de ser retiradas del escenario de la Quinta Vergara.

Según sus propias palabras, la emoción fue el motor que las llevó a subir al escenario durante la actuación del artista español.

“Nos dijo que cerráramos la canción con él, como vieron ustedes, y nada, después nos descubrieron que los guardias nos empezaron a echar. No sé, no nos vieron seguro, como estaban cerrando todas las challas, nadie nos vio. No nos conocemos”, confesó una de las mujeres, revelando la espontaneidad del acto.

Otra de las fans compartió detalles más íntimos de su encuentro cercano con Sanz: “Pensé que podían multarme y agarrarme los guardias, pero no, la emoción lo pudo más, así que (...) Huele un perfume así suavecito, muy rico (...) Lo acaricié, le di besos, le tocaba (...) Y nos pidió que termináramos la canción, yo no sabía qué estaba haciendo arriba, estaba muy nerviosa, pero había que hacerlo (...) Qué vergüenza”.