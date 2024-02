Fue el encargado de abrir el Festival de Viña del Mar 2024 y no decepcionó. Es que la quinta vez de Alejandro Sanz en el certamen tuvo de todo: música, alegría, baile y emoción.

Es que el cantante, en más de una oportunidad, recordó la tragedia de los incendios en la región de Valparaíso y que tienen al evento musical bajo un foco solidario.

Bajo ese contexto, uno de los momentos que destacaron de la presentación de Sanz en Viña 2024 fue cuando dedicó su canción “Looking for Paradise” —que canta originalmente con Alicia Keys— a los voluntarios y damnificados de la olla común en El Olivar.

De ahí en adelante, el show continuó con gran emoción, en donde el público de la Quinta Vergara le entregó tanto la Gaviota de Plata como la de Oro al español.

Entre fans y confeti

Sin embargo, ya para el final del show, cuando Alejandro Sanz se preparaba para dejar el Festival de Viña 2024, fanáticas del cantante se subieron al escenario sorprendido en medio de la actuación.

Si bien el momento salió brevemente en la transmisión oficial, ADN logró captar el momento.

“La emoción”

Pero no solo eso, ya que las fanáticas del español, tras ser retiradas del escenario de la Quinta Vergara, conversaron con ADN, en donde revelaron que “la emoción” fue lo que las llevó a llegar al cantante.

“Nos dijo que cerráramos la canción con él, como vieron ustedes, y nada, después nos descubrieron que los guardias nos empezaron a echar (...) No sé, no nos vieron seguro, como estaban cerrando todas las challas, nadie nos vio (...) no nos conocemos”, reveló una de las mujeres.

“Pensé que podían multarme y agarrarme los guardias, pero no, la emoción lo pudo más, así que (...) Huele un perfume así suavecito, muy rico (...) Lo acaricié, le di besos, le tocaba (...) Y nos pidió que termináramos la canción, yo no sabía qué estaba haciendo arriba, estaba muy nerviosa, pero había que hacerlo (...) Qué vergüenza”, agregó otra de las fans de Sanz.