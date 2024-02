“Ha sido lo más loco y bacán que me ha pasado en el último tiempo sin duda”, fueron las primeras palabras que le salieron de la boca a la periodista Natalia López tras su debut en Viña 2024 a cargo de los despachos en el backstage. Y durante esta jornada inaugural, la comunicadora de Canal 13 tuvo una experiencia única cuando se encontró con Alejandro Sanz.

En conversación con ADN.cl, Natalia López habló acerca de su encuentro con el cantante español. “Bueno, ustedes ya lo saben, estoy embarazada, tengo seis meses y ya de inmediato en el primer show llega Alejandro Sanz y fue muy divertido porque ustedes no lo vieron, pero yo estaba con pantuflas para no andar con tanto taco y me ve poniéndome pantuflas y yo le digo ‘perdón, es que estoy embarazada’, y me dice ‘¡ay, qué linda!’”, contó.

“Dijo que estaba radiante y todo, y además en la transmisión me tocó la guatita así que ya, imagínate tú (...) Viene con la marraqueta bajo el brazo parece mi guagua”, añadió.

Las precauciones que ha tomado por su embarazo

Más adelante, la periodista de Canal 13 entregó detalles acerca de cómo ha sido realizar su trabajo estando embarazada. “Yo acá antes de venir y decir ok, hablé con mi doctor, con el que me hace la ecografía, con todo el mundo, hice muchas preguntas. La Mari Godoy ahí fue fundamental porque ella también vivió un desafío así embarazada y ella incluso me dijo que trajo a su doctor a la Quinta Vergara para que escuchara el ruido”, afirmó.

“Entonces, me full informé, tengo el permiso de mis doctores, pero evidentemente acá todos me cuidan, la producción, me ponen una sillita, me saco los tacos si es necesario”, complementó.

Y luego, agregó: “Obviamente, tengo que llevar una vida mucho más relajada que antes, pero también tengo el permiso médico de hacerlo. Si no pudiera no lo haría, evidentemente no me va a poner en riesgo a mí ni menos a mi guagua. Así que hubo toda una evaluación previa y un trabajo de producción para que pudiera estar acá”.

Mencionó la rutina de Alison Mandel

Posteriormente, sobre lo pesada que es la jornada, y más aún en el caso de ella, que se encuentra embarazada, Natalia López expuso que “igual yo estoy acostumbrada, yo hago el Tele13 AM, yo me levanto hace 3 años a las 4 de la mañana, entonces tengo mi cuerpo súper entrenado y si no estuviera, si no me hubiese sentido capaz, no lo acepto”.

“Entonces cuando me lo dijeron, yo no sabía que estaba embarazada, después me enteré, le dije al canal que esta era mi situación y me dijeron ‘¿tú qué piensas?’, yo digo yo creo que puedo y mis doctores me dicen que puedo. ‘Pues dale, te vamos a dar todas las facilidades’ (le dijeron desde Canal 13), así que aprovecho de darle un abrazo grande a la producción que se ha aportado un 7″, adicionó.

Finalmente, Natalia López se refirió a la rutina de la humorista que se presentó en la primera noche de Viña 2024. “Ahora, después de lo que dijo Alison Mantel, yo no sé cómo voy a enfrentar la maternidad. Pero bueno, se viene maravilloso este año 2024, parte increíble y espero que siga siendo así las próximas noches también”, cerró.