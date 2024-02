“He respirado tu dolor de cerca”: Alejandro Sanz publica emotivas palabras tras su presentación en el Festival de Viña 2024

Una emotiva noche fue la que se vivió este domingo 25 de febrero sobre el escenario de la Quinta Vergara durante la presentación de Alejandro Sanz. Esto luego que el encargado de abrir la edición 2024 del Festival de Viña se mostrara en todo momento conmovido por la tragedia que provocaron los incendios forestales en varios puntos de la ciudad jardín hace apenas unas semanas.

El cantante español de hecho fue uno de los primeros artistas internacionales en pronunciarse y lamentar lo ocurrido en redes sociales, lo que ratificó apenas al llegar a Viña del Mar este fin de semana, trasladándose hasta una de las zonas más afectadas por los siniestros, donde se reunió con voluntarios y damnificados.

Así, una vez sobre el escenario de la Quinta Vergara, Alejandro Sanz pidió no olvidar a los afectados por los incendios y luego, horas después de haber disfrutado su retorno al festival, publicó una serie de imágenes en redes sociales, reiterando su emoción.

“He respirado tu dolor de cerca”

En su publicación en Instagram, el intérprete mostró varias imágenes de la jornada, partiendo con una fotografía con las dos gaviotas, además de videos de su presentación y del backstage.

Mientras que en el mensaje indicó sentidas palabras para Viña del Mar.

“Viña, GRACIAS. Tu manera de sentir, de rugir, de vibrar, y sobre todo de curar. Es sobrenatural. Eres tan bella como fuerte. He respirado tu dolor de cerca, y déjame decirte, que nada podrá romperte. No renuncies a tu luz, deslumbra, yo me quedo cerca, las distancias son inexistentes para quien sabe querer”, apuntó el cantante que abrió el Festival de Viña 2024.