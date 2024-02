Las llamativas zapatillas de lujo de Alejandro Sanz que se robaron la atención durante su show en el Festival de Viña 2024

Este domingo 25 de febrero se dio inicio al Festival de Viña 2024, siendo Alejandro Sanz el encargado de abrir el certamen en la Quinta Vergara.

Durante su show, el español desató la euforia del público tras cantar sus numerosos éxitos como “Amiga mía” y “Corazón partío”, pero hubo un detalle de su vestimenta que acaparó todas las miradas.

El artista se presentó vestido completamente de color negro y anteojos oscuros, algo que contrastaba con unas llamativas zapatillas blancas, las que fueron objeto de comentarios en las redes sociales.

“Encandilado con las zapatillas”

Con comentarios como “encandilado me tiene con las zapatillas” o “que me regale las zapatillas, sé que no volverá a usarlas”, los usuarios de X opinaron sobre esta prenda.

El calzado utilizado por el cantante era de marca de lujo Prada y tienen un valor que se acerca a los 890 euros, es decir, $942.249.