“Cómo decirlo para que no suene feo...es flaite”: La rutina de Alison Mandel con la que “troleó” a Pedro Ruminot en el Festival de Viña 2024

El arranque en el humor durante la noche inaugural del Festival de Viña 2024 estuvo a cargo de la comediante Alison Mandel, quien logró convencer y sacar las risas del “Monstruo” de la Quinta Vergara.

Con una rutina cargada de chistes sobre maternidad, las amistades y la vida en pareja, la humorista pudo conseguir las dos gaviotas que otorga el intimidante público del certamen.

Precisamente, uno de los temas que más concentraron las risas de la audiencia fueron los relacionados con su pareja, debido a que Alison no desaprovecho la oportunidad de trolear a su marido, el también comediante, Pedro Ruminot.

Y es que por ejemplo, al poco tiempo de iniciar su rutina, Alison transparentó las razones de por qué se enamoró del comediante: “Yo me enamoré porque tiene algo que no tienen todos los hombres. No sé como decirlo para que no suene feo, pero el Pedro es flaite, y no hay nada que me guste en un hueón es que sea flaite. Tiene que ser flaite, flaite, flaite”, bromeó, mientras su marido estaba entre el público.

De hecho, en varios momentos de la rutina, la cámara pinchó a Pedro, quien se tapaba la cara con las manos para esconderse mientras recibía los aplausos del público, como cuando Alison se quejaba de la crianza de su suegra.

Capura TVN Ampliar

Otro de los momentos más chistosos de la rutina, fue cuando Mandel piropeaba a Jorge Zabaleta, y la pantalla gigante mostró a Pedro Ruminot con el actor a su lado, generando aún más carcajadas entre el público.

Revisa aquí algunos de los momentos y memes más comentados:

#Viña2024 #PartyChilensisFtVina2024



Alison Mandel se enamoró de Pedro Ruminot por ser un flaite... Así reaccionó: pic.twitter.com/3wkZ2oKitk — warrior666 (@uefa24) February 26, 2024

“A mi no hay nada que me guste más de un hueon que sea flaite”



OMG ELLA ES TAN YO #Viña2024 pic.twitter.com/FqJchSQGdn — Walo Castro (@walo_cff) February 26, 2024