Alejandro Sanz le “bendijo” la guatita: Natalia López y su backstage con seis meses de embarazo en el Festival de Viña 2024

Alejandro Sanz fue el primer artista en presentarse durante el Festival de Viña 2024 y tras finalizar su presentación, tuvo un tierno gesto con una periodista de Canal 13 que anima el detrás de cámara del evento.

Se trata de Natalia López, quien está embarazada —por primera vez— de seis meses y junto a Simón Oliveros encabezan la transmisión del backstage de el certamen, cuya noche inaugural recibió a Alejandro Sanz al cierre de su show cuando ya tenía sus gaviotas en mano.

Precisamente fue en ese momento en que el artista español notó la barriga de López y tuvo un particular gesto que quedó registrada en la transmisión: Sanz le señaló su abdomen cariñosamente con uno de sus dedos y le dio la bendición a su futura bebe.

“Lo más loco y bacán”

La periodista, quien reveló hace un par de semanas que será madre, contó para ADN.cl cómo fue el tierno momento. “Ha sido lo más loco y bacán que me ha pasado en el último tiempo”, dijo.

“Fue muy divertido porque, ustedes no lo vieron, pero yo estaba con pantuflas para no andar con tacos, y él me ve y yo le dije ‘perdón, es que estoy embarazada’ y el me dice ‘¡ay que linda!’ y después en la transmisión me tocó la guatita. Me dio la bendición, así que viene con la marraqueta debajo del brazo parece mi guaguita”, dijo emocionada.

En sus redes sociales, López compartió el video del momento en que se puede ver al artista español tocándole la panza.

Finalmente, sobre los cuidados de su bebe mientras trabaja en el certamen, Natalia aseguró que “aquí todos me cuidan, me ponen una sillita, me sacó los tacos si es necesario, pero obviamente tengo que llevar una vida mucho más relajada. Estoy aquí con la autorización de mi doctor y hubo toda una evaluación previa para que yo pudiera estar aquí”, detalló.