Franco Morales y el histórico triunfo de Chile sobre Argentina: “Nunca lo imaginamos, ni en nuestros mejores sueños”

Santiago

Una de las figuras de Chile en la histórica victoria de este domingo sobre Argentina, en las clasificatorias a la Americup 2025, acabando con una mala racha de 69 años sin victorias sobre los trasandinos, fue Franco Morales.

Con 17 puntos, el base fue el segundo máximo anotador de La Roja del básquet. “Todavía no lo puedo creer. No sé si es emoción, satisfacción. Una generación entera, hace muchos años, estábamos buscando esto. No tengo palabras. Nunca lo imaginamos, ni en nuestros mejores sueños”, explicó en diálogo con ADN Deportes.

Franco Morales explicó las claves por las cuales se impusieron a Argentina. “Le pusimos huevos, carácter. Comenzamos bastante bien, nos pusimos un poquito nerviosos después del tercer cuarto, pero lo cerramos bien”, explicó, apuntando a seguir sumando jugadores al equipo, como Nicolás Carvacho o Ignacio Arroyo, que no pudieron venir a la ventana FIBA.

“Ojalá puedan venir los compañeros que faltan, estoy orgulloso de ser chileno”, remarcó un emocionado integrante de La Roja tras el partido en el gimnasio Antonio Azurmendy Riveros de Valdivia.