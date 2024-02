Jefa del Plan Estadio Seguro aborda quejas en Colo Colo por el aforo ante Godoy Cruz: “No son imposiciones, son decisiones”

Santiago

La jefa del Plan Estadio Seguro, Pamela Venegas, estuvo presente en el partido entre O’Higgins y Colo Colo por la segunda fecha del Campeonato Nacional 2024, instancia en que abordó las quejas por el aforo de cara al juego del jueves, por Copa Libertadores, ante Godoy Cruz.

“Hubo una reunión el pasado viernes. Siento que todavía hay espacio para ver. Esta semana nos vamos a juntar con la ANFP para ver qué pool de partidos se operarán con el Registro Nacional de Hinchas. Tenemos que ver la operativa, puede ser una de las sugerencias de la autoridad regional”, explicó, justificando el que se autoricen solo 30 mil fanáticos en el Monumental para el torneo continental.

“Hay un tema que voy a reiterar. La situación no ha cambiado, el contingente policial está reducido y no ha cambiado el tema desde la Supercopa. Hay que tenerlo claro. En la reunión del viernes se expresó esta misma posición. Para un partido clase A, hay un tope máximo. También hay que considerar que el partido es en horario nocturno. Colo Colo hace una propuesta y la autoridad tiene que responder con las medidas que corresponden, teniendo contingencias en la Región Metropolitana y Valparaíso”, apuntó Pamela Venegas, remarcando que no hay una imposición en torno al aforo.

“Estamos en el mismo escenario, por eso conversamos con Colo Colo el viernes y explicamos el panorama. Puedo entender su molestia por no tener un estadio lleno. Se realizan los máximos esfuerzos para que se lleve el máximo de público posible, entendiendo esta contingencia”, dijo, remarcando que este tipo de decisiones puede cambiar en el corto plazo.

“Puede que el próximo fin de semana se pueda subir un poco más, la contingencia tiene su ritmo propio. Hay una concordancia. Al ser de noche, hay que hacer otras cosas, entendemos también la programación de Conmebol y que no se puede programar más temprano. No son imposiciones, son decisiones que la autoridad tiene que tomar”, explicó, mostrándose con mesura ante la serie de incidentes protagonizados por la hinchada alba.

“Estamos preocupados de todos los comportamientos que puedan influir en la programación. Con Everton hubo incidentes y un contingente policial adecuado, algo que no pasó en la Supercopa. La preocupación se enfoca en todo el fútbol en general, no solo en los clubes grandes”, concluyó Pamela Venegas.