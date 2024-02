Los SAG Awards celebran su 30 aniversario en este 2024, marcando tres décadas de reconocimiento a destacadas actuaciones en la industria del entretenimiento. Este año, la ceremonia también hizo historia al transmitirse en streaming a través de Netflix, permitiendo que el público en todo el mundo siguiera en directo los emocionantes momentos y las victorias de sus actores favoritos.

Y uno de los grandes triunfadores de esta histórica noche, fue nada menos el talentoso actor chileno Pedro Pascal, quien se llevó a casa el prestigioso premio del Sindicato de Actores de Estados Unidos (SAG Award) como el mejor actor en una serie dramática, destacando por su excepcional interpretación en la serie The Last of Us.

Al recibir el galardón, Pascal expresó su sorpresa y humor característico: “Esto está mal por un par de razones, estoy un poco borracho, creía que podía emborracharme... Estoy haciendo un poco el ridículo, ¡pero muchas gracias!”.

Los SAG Awards no solo son un reconocimiento a la excelencia actoral, sino que también se consideran un indicador clave para las categorías interpretativas en los premios Oscar. Las actuaciones destacadas en los SAG Awards a menudo predicen futuros éxitos en la temporada de premios, consolidando la importancia de estos galardones en la industria cinematográfica.

La victoria de Pedro Pascal en los SAG Awards 2024 no solo resalta su habilidad actoral, sino que también añade un nuevo logro a su carrera en constante ascenso. Previamente, había obtenido el premio como mejor actor masculino de TV en los People’s Choice Awards, y además recientemente fue protagonista de una edición de Vanity Fair que celebró lo mejor de Hollywood.