Presidente de Brasil reiteró sus críticas a Israel: “Si eso no es genocidio, no sé qué es genocidio”

Río de Janeiro de Brasil

El Presidente de Brasil reiteró sus críticas contra el Estado de Israel por los ataques militares en contra de la Franja de Gaza en Palestina. Lula da Silva aseveró que “no es una guerra, es genocidio, porque está matando mujeres y niños”. El mandatario del gigante sudamericano enfatizó los dichos que pronunció el pasado domingo y que provocaron que el gobierno israelí lo declarara “persona no grata”. El gobernante brasilero se refirió al tema durante un evento de la empresa petrolera estatal en Río de Janeiro.

Luiz Inácio Lula da Silva dijo que el enclave palestino sufre “un genocidio, son miles de niños muertos y miles desaparecidos”. El presidente de Brasil agregó que “no están muriendo soldados, están muriendo mujeres y niños en el hospital. Si eso no es genocidio, no sé qué es genocidio”. El mandamás del ejecutivo de Brasilia recalcó que no cambiará la ”dignidad por la falsedad”, tras los dichos del canciller israelí, Yisrael Katz, quien lo llamó dar un paso atrás y lo acusa de cometer un “grave ataque antisemita”.

El jefe del gobierno brasileño enfatizó que en la Franja de Gaza “no están muriendo soldados, están muriendo mujeres y niños dentro de los hospitales”. El presidente de Brasil se refiere nuevamente al tema tras recibir a los líderes del Grupo de los Veinte (G20) y mantener una cita con el canciller de Estados Unidos, Antony Blinken, el representante internacional del mayor aliado del Estado de Israel. Lula da Silva pronunció sus palabras acompañado del ministro de relaciones exteriores brasilero Mauro Vieira.

G1 de Globo precisa que en Río de Janeiro el presidente de Brasil no volvió a utilizar la comparación de los ataques a los palestinos en Gaza con las acciones de la Alemania de Hitler. Lula da Silva comentó que “estoy a favor de la creación de un Estado palestino libre y soberano. Que este Estado palestino viva en armonía con Israel”. El mandatario sudamericano también criticó al Consejo de Seguridad de la ONU, aseverando que su actual formato no le permite tomar acciones para finalizar los conflictos.