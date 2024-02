Otra vez la furia de los chilenos en la web: el intenso troleo a Peso Pluma tras cancelar show en Festival de Viña 2024

“De acuerdo a la información proporcionada por su equipo, el artista cancelará toda su gira por Latinoamérica, incluyendo el Festival de Viña del Mar”, indicaron desde la producción del evento de Peso Pluma, durante esta jornada.

Asimismo, informaron que la artista que estará encargada de abrir la última jornada del certamen viñamarino será la argentina María Becerra, y que además se suma al evento el trasandino ‘Trueno’ (Mateo Palacios Corazzina).

Respecto a las razones entregadas, la productora detalló a través de redes sociales que Peso Pluma no realizará su gira por Latinoamérica debido a “razones personales”. Las cuales estarían asociadas a un fuerte cuadro de estrés.

A raíz de esta situación, los chilenos en redes sociales no tardaron en lanzar sus críticas al mexicano de 23 años: “Desplumado”, “Qué paso, te asustaste”, “Era gallina de pluma”, “Ni olvido ni perdón”, “Estás jugando con nosotros o qué?”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en su cuenta de Instagram.

Recordemos que todas estas reacciones se dan luego que Peso Pluma fuera descubierto engañando a su ahora expareja argentina, Nicki Nicole. Al mexicano se le vio paseando de la mano con una chica estadounidense, en un casino.

“Me enteré de la misma forma que ustedes”

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto...Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes”, publicó la cantante tras el escándalo.