Fernando Ovelar aborda su arribo a Unión Española: “Espero quedarme mucho tiempo en Chile”

Santiago

Este viernes, la última incorporación de Unión Española, el delantero paraguayo Fernando Ovelar, conversó con Los Tenores tras desarrollarse los chequeos médicos.

“Estuve haciéndome los estudios para ver si está todo bien. Espero estar pronto para compartir lugares con mis compañeros”, explicó quien despuntó en su país al ser, con 14 años, el futbolista más joven en disputar el clásico entre Olimpia y Cerro Porteño, tras lo cual lo apodaron como la “Joya” del cuadro guaraní.

“A mí no me gusta que me digan así. La presión siempre estuvo ahí, pero mi familia estuvo para apoyarme. Ya más grande, más maduro, entiendo perfectamente la presión y sé como manejarlo”, describió quien ahora tiene 20 años y que confía en mostrar sus cualidades en Unión Española tras su paso por Atlante de México.

“No me salió bien ahí, pero siempre con las ganas de aportar. Vengo con la misma entrega y compromiso (...) Supe que Churín estuvo jugando acá. Estuve viendo el juego de la vez pasada, estoy muy contento de estar acá y aportar lo mío. Vi a mis compañeros, veo a un equipo muy bueno, espero estar a la altura para estar con ellos”, remarcó, valorando sus cualidades.

“Mi juego es más asociativo, encarador, siempre estar en la esencia del gol. Creo que voy a jugar por fuera, para darle profundidad al equipo y estar en el uno contra uno”, explicó Fernando Ovelar, que evaluó positivamente sus primeros días en el país y lo que vio de Unión Española.

“Me gustó mucho Chile, espero quedarme mucho tiempo aquí (...) En el primer tiempo ante Colo Colo creo que estuvieron tranquilos, quizá por el calor, pero ya en el segundo vi como reaccionó el equipo y espero que en su próximo partido lo hagan muy bien”, concluyó en el diálogo con Los Tenores.