“Voy a mantener una postura que siempre he tenido...”: Karol Lucero hace frente a los dichos que emitió Faloon Larraguibel en su contra

Karol Lucero ha reaccionado a los recientes comentarios de Faloon Larraguibel, quien abordó la mediática relación que compartieron en el pasado. La animadora aclaró en una dinámica de preguntas y respuestas en el canal de YouTube de Zona Latina que no mantiene ninguna relación con el expanelista de Mucho Gusto en la actualidad, expresando: “No somos amigos. Cero relación, nada”.

Faloon destacó que tras el fin de su relación con Karol Lucero, cerró ese capítulo por completo, afirmando: “Cero relación, nada, ninguna. No lo he visto nunca más… y prefiero no verlo”.

La respuesta de Karol Lucero ante las declaraciones de su expareja

Ante estas declaraciones, Karol Lucero respondió manteniendo una posición coherente con su actitud hacia las exparejas. Aseguró: “Voy a mantener una postura que siempre he tenido respecto a mis exparejas”. Luego, dejó en claro su enfoque: “Nunca hablo de ellas, guardo los mejores recuerdos. Respeto todo lo que puedan decir, opinar, pero no me refiero a ellas”.

El comunicador enfatizó que nunca ha abordado públicamente temas relacionados con Faloon, Natalia, o Cata, indicando que no considera apropiado hacerlo. “Creo que no corresponde”, cerró Karol Lucero.

Natalia Rodríguez, otra expareja de Karol Lucero, también antes había hablado mal de él

A traves de una dinámica de preguntas y respuestas en las stories de Instagram, acerca de las coquetas conversaciones que tuvo Karol Lucero con Yadranka Tomic (cuando ya pololeaba con Fran Virgilio), Natalia “Arenita” Rodríguez comentó que “la verdad es que no me sorprende para nada. Siento que las personas que son malas es muy difícil que cambien y eso, nada más que eso”.