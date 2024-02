“Tengo un pequeño inconveniente...”: Naya Fácil confiesa la situación que le complica de cara a su candidatura como Embajadora de Viña

En un sorprendente giro, la influencer Naya Fácil emocionó a sus “facilines” al revelar su postulación como Embajadora del Festival de Viña 2024. El anuncio, realizado este martes, generó un rápido respaldo por parte de sus seguidores, confirmando su participación en la competencia por el trono viñamarino.

En una interacción con sus seguidores, Naya Fácil compartió su entusiasmo y conexión con Viña del Mar, manifestando: “Tengo buena relación con la gente de Viña, conozco mucho Viña. He ido a Viña en sus buenos momentos, en sus malos momentos…”.

Además, la influencer expresó de manera jocosa sus planes futuros en el país. “Miren, esta es una escalera. Primer peldaño, vamos por el reinado de Viña. Segundo peldaño, vamos por ser alcaldesa de Maipú. Tercer peldaño, presidenta de Chile”, comentó en tono de broma.

El obstáculo que tiene su candidatura

No obstante, la euforia se vio ligeramente opacada cuando la influencer se percató de un detalle que podría convertirse en un obstáculo significativo para su candidatura. En un tono más serio, reveló: “Tengo un pequeño inconveniente... Yo pensé que como la cuestión ahora se llama embajadores de Viña del Mar y no Reina de Viña del Mar, no había piscinazo”.

“¡Bajen todo! Clases de natación ahora ya. Chiquillos, hay piscinazo (...) ¿Qué piscinazo? Yo no sé nadar”, añadió.

Este detalle podría representar un desafío adicional, ya que tradicionalmente el certamen incluye el tradicional “piscinazo” de los embajadores en la piscina del Hotel O’Higgins. Aún así, ante este revelador obstáculo, Naya Fácil no dudó en abordar la situación con su característico sentido del humor. “Esto no es chiste, es en serio, yo no sé nadar, ni a lo perrito, nada. Yo cuando me meto no sé flotar, me voy a fondo”, dijo.

Finalmente, reconociendo su falta de habilidades acuáticas, la influencer anunció con urgencia su búsqueda de clases de natación intensiva, para “aprender a nadar en una semana”. Y para cerrar, agregó: “pago lo que sea, pero necesito aprender a nadar, ahora ya”.