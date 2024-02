Chile

El alcalde Carlos Cuadrado (PPD), de Huechuraba, no puede ir a la reelección. Dijo en ADN Hoy, este miércoles, que tampoco va a ningún otro cargo de representación policial. Desde ahí es que propuso una idea para combatir la delincuencia que hizo eco en el debate público: dividir a las comunas grandes de la capital (Puente Alto, Maipú, La Florida, Pudahuel, entre otras). Y en ese sentido, antes de desarrollarlo, puso algunos antecedentes.

“Nosotros somos la comuna más segura de la zona norte de Santiago: aportamos 1,6% de los delitos que se cometen en la zona norte y no porque ando pidiendo más carabineros (...) Como no andamos en esa, hace 10 años empezamos a hacer un trabajo que hoy da frutos: todos los niños que más faltan a clases, los directores hacen la lista completa y hace ocho años llevamos 110 niños de la casa al colegio y del colegio a la casa, que son los que más falta. Luego, el Estado destina $10 mil millones a la infraestructura de las escuelas, nosotros destinamos, de los $22 millones por colegio público de chile, nosotros destinamos $1.000 millones a cada una de las escuelas nuestras. Todas las escuelas de (la población) La Pincoya tienen aire acondicionado, los niños tienen 42 disciplinas deportivas gratuitas, piscina temperada, el polideportivo de acceso gratuito para cuando quieran; entregamos a los niños a las 16:30 horas porque ampliamos la jornada escolar completa para hacer deportes y juntamos generacionalmente a hacer deportes todos los días juntos”.

Antes de eso, expuso las quejas que ha escuchado de los vecinos de la comuna que dirige y que lo llevaron a plantear esta idea:

“Para todos está claro que una de las quejas principales de los vecinos es la poca presencia del Estado en los territorios. Entonces el Estado debe evaluar alternativas para mejor servir a los ciudadanos. Hasta el momento, y como suele suceder en Chile, se discuten las cosas superficialmente: ‘necesitamos más carabineros’, ‘necesitamos más patrullas’, ‘necesitamos más cuarteles’, pero los militares, cuando combaten, analizan un campo de batalla, que es el territorio. No se escucha una discusión respecto del continente que va a recibir el contenido de la delincuencia, las incivilidades y todo. Y está probado que el despliegue de las instituciones del Estado es más fácil en pequeñas unidades territoriales que en grandes extensiones de superficie, y la seguridad y las estrategias preventivas tienen mayores posibilidades de resultar cuando los escenarios donde se actúa son más reducidos”.

Las críticas fueron cuantitativas: si una comuna cuenta con cuatro carabineros y se divide en dos, cada una quedaría con dos carabineros. Antes de recordar que se dividió Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea hace algunas décadas, o también el gran Conchalí, que dio origen a Huechuraba, Recoleta, Independencia y Conchalí (y que, por ejemplo, el total de población de estas cuatro es el mismo que el de todo Puente Alto), aseguró que “cuando ves que la división que se alega y que habrá dos carabineros en vez de cuatro, tiene lógica en los números, pero tener dos carabineros en un territorio más chico hace que la gente sienta que hay más presencia y pueden llegar más rápido a un lugar donde se produce un conflicto”.

“Puente Alto tiene 27 escuelas municipales; La Florida, 26; San Bernardo, 41; en Maipú, son 31; yo tengo siete en Huechuraba. La posibilidad de intervenir, de ir más al detalle, se me hace mucho más fácil si tuviera esa superficie de terreno a controlar con toda la infraestructura pública que corresponde y no vastas extensiones, donde tengo 41 escuelas y donde es imposible que yo llegue todos los días como alcalde. Hasta la fecha, el Estado de Chile no ha puesto la discusión respecto al tema de seguridad, lo de los territorios”, planteó luego.

Que pueda ser costoso en términos políticos (el debate en el Congreso, los votos necesarios) y económicos (dotar de una planta de funcionarios completa y entera a un nuevo territorio), “nadie discutió el costo que podía significar, más que los que siempre ven el precio de todo sin saber el valor de nada”, espetó Cuadrado. Y si las críticas son electorales, refutó que “no se trata de una visualización política del tema, sino de resolverle a los ciudadanos sus angustias y necesidades”.

“En Francia consulten cuántos miles de municipios tienen. Lo mismo en Italia. Cuando hay esta discusión casi ortodoxa de lo que tienen que ser los municipios... Hay países donde aumentada la población, superando un número, se subdivide (...) Cuando se hace un trabajo distinto, uno obtiene resultados. Y en base a ellos, uno estudia las discusiones que se dan a nivel nacional y dentro de ellas, creo tener autoridad para decir que un factor que no se está interviniendo es el del territorio y por tanto, vamos en la dirección correcta para solucionar el tema y para plantear discusiones que hasta el momento no se han planteado en Chile y que son factores determinantes para el tema. La política es eminentemente pedagógica, y yo tengo más información que los ciudadanos en general y todas las autoridades (...) Pongo a discutir un tema que creo importante analizar en base a lo que hemos hecho en el territorio, tendrá repercusión a nivel nacional y es una buena práctica local. Se puede transformar en buenas políticas públicas”, cerró.