Consejo de Seguridad Nacional: Presidente Boric detaca visión única de “todas las instituciones del Estado” para enfrentar el crimen organizado

La Moneda

Poco antes de las 14:00 horas terminó la sesión del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) en el Palacio de La Moneda, convocado por el Presidente Gabriel Boric, y que contó con la presencia de la ministra de Interior, Carolina Tohá, y el subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve; la ministra de Defensa, Maya Fernández, junto al subsecretario del área, Ricardo Montero; al presidente del Senado, Juan Antonio Coloma; al presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Ricardo Cifuentes; a la contralora subrogante, Dorothy Pérez; al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez; al comandante en jefe de la Armada, Juan Andrés de la Maza; también el del Ejército, Javier Iturriaga; y el de la Fuerza Aérea, Hugo Rodríguez; y el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz.

Desde Presidencia difundieron el solemne inicio del encuentro. Dijo el Presidente Boric: “Dada la emergencia que afecta a nuestro país, en particular, a la región de Valparaíso, el día de ayer decretamos duelo nacional por las víctimas, los fallecidos, y en ese contexto quisiera iniciar la sesión con un minuto de silencio, en honor a las víctimas de esta catástrofe”.

“En términos de vidas humanas, es la catástrofe más grande que hemos vivido en nuestro país desde el terremoto de 2010. Pero aquello no quita que como Estado tenemos que seguir gestionando y haciéndonos cargo de los otros desafíos que tenemos como sociedad. Es por eso que para enfrentar los desafíos que significan el crimen organizado y el aumento de delitos violentos que se han registrado en la región Metropolitana y no solamente en ella, es que he decidido, en uso de mis facultades constitucionales, convocar al Cosena”, se ve luego en el clip.

A modo de contexto, añadió luego el Presidente: “Nuestro país está enfrentando un complejo escenario en materia de seguridad pública que ha causado conmoción, preocupación y que nos ocupa. Si bien hemos mejorado algunos indicadores, la criminalidad sigue amenazando la tranquilidad de las familias, preocupa la vida cotidiana de los ciudadanos, y sobre todo causa víctimas que son inocentes. Y más allá de los números y los datos públicos, la sensación de inseguridad incide en la posibilidad del ejercicio de otros derechos, que se ven restringidos producto de este temor. En este escenario, desde mi punto de vista, el Estado debe actuar como un solo cuerpo, con unidad de acción, de propósito, y es por eso que estamos reunidos hoy: porque todas las miradas son bienvenidas y necesarias. La lucha contra la delincuencia es una tarea de todas las instituciones del Estado aquí reunidas y disponer de todas las herramientas necesarias para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado es algo que, consideramos como Gobierno, debemos tener a mano”.

El objetivo general tenía también como objetivo ver el estado de la región y sobre aquello, “impedir a toda costa la instalación y consolidación del crimen organizado en nuestro país”.

Tras el encuentro

El Presidente Boric, en línea con la apertura del Consejo, se refirió a la contingencia: junto con agradecer a Bomberos, la Corporación Nacional Forestal, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres, trabajadores de la salud, personal de las policías y las Fuerzas Armadas “y a todos quienes están ayudando en esta emergencia tan terrible que ha azotado a la región de Valparaíso”, señaló: “Chile y su pueblo saben que los grandes desafíos que enfrentamos en materia de seguridad solo los vamos a sacar adelante con unidad, de propósito y de acción. Si actuamos juntos, vamos a poder hacer frente a cualquier adversidad, y eso hemos visto en las últimas en Viña del Mar, en Quilpué, en Limache, en Villa Alemana”

En la misma línea, adelantó que “hemos dispuesto la presencia de más personal militar y de Carabineros para resguardar la seguridad de los vecinos y las vecinas de las zonas afectadas”. Pero lo anunciará en las próximas horas.

En cuanto a las medidas que se tomarán tras el Consejo, afirmó que ocupará “sin ningún tipo de complejo, todas las instancias que me faculta la Constitución y las leyes para hacer frente de este tremendo desafío, que es prioridad de ustedes, los chilenos y chilenas”.

Sobre la labor del Cosena, apuntó a que “sea un aporte para enfrentar la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado, que amenazan la tranquilidad de las familias chilenas, como órgano consultivo”, y más concretamente “la mejor forma de implementación de la reforma constitucional para la protección de la infraestructura crítica de nuestro país que se aprobó hace un año atrás”.

“No vamos a permitir que el crimen organizado se normalice, se asiente ni se consolide en nuestro país. Y ese es un objetivo de Estado, más allá del Gobierno”, complementó luego. “Chilenas y chilenos pueden tener la certeza y también el orgullo (...) que desde el Estado, todas sus instituciones, tenemos una sola visión y somos un solo cuerpo para enfrentar de manera enérgica al crimen organizado”, resumió a renglón seguido.

Advirtió, además, que el objetivo será “que las personas puedan vivir sin temor, alejada de la violencia; que recuperemos los barrios, las plazas, los espacios públicos; que se puedan recorrer las calles, que todos puedan jugar con hijas, hijos, vecinos, sin ser víctimas de una bala loca, de un asalto o de un enfrentamiento entre bandas rivales”.

Pormenorizó después que otros de los debates del Consejo fue la inteligencia para desarticular a las bandas de crimen organizado que operan en el país; lñas intervenciones comunitarias en los barrios en materia de cultura y deporte, entre otros.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, dijo de la Ley de Infraestructura Crítica: “Las FF. AA. y los integrantes del Cosena hicieron varias observaciones de en qué condiciones puede funcionar una medida como está. Una de ellas es cuál es la función, la tarea de las FF. AA. alrededor de la infraestructura crítica; en segundo lugar, el mando; y lo tercero, las reglas del uso de la fuerza”.

En relación a las Fuerzas Armadas en zonas urbanas, destacó: “En general, las opiniones transversales es que el trabajo en medio de los barrios, en la población directa, en los lugares donde se dan los conflictos ligados a la convivencia y el desarrollo de los delitos, no es lo más oportuno para la contribución que puedan hacer las FF. AA. En cambio, hay otras tareas más específicas donde si pueden contribuir: el resguardo de los perímetros de la infraestructura crítica o hacer perímetro de los operativos policiales”.

“Cada medida por si sola no son suficientes; tiene que ser integral. Inteligencia y uso de la fuerza son parte esencial de otras medidas para el uso de la ley de infraestructura crítica”, cerró.

Diputados y Senadores

Minutos antes, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Ricardo Cifuentes, aseguró que el encuentro tuvo como objetivo particular debatir el proyecto de Ley de Infraestructura Crítica que se debate en el Congreso, “pero además hemos hecho un análisis, hemos conversado un poco, más allá de la Ley de Infraestructura Crítica, y analizar la situación del país en términos generales, la violencia, el narcotráfico y cómo somos capaces de tener una estrategia de Estado en los próximos días y meses, con la urgencia que requiere”.

En la misma línea, Cifuentes planteó que el debate del Cosena no podía “quedar “en el análisis de una ley específica”, sino en “un conjunto”. En ese sentido, precisó que son ocho los proyectos pendientes en el Congreso “que requieren acuerdos, y aquí hay una señal para esos acuerdos”. Con todo, el diputado aseguró que en ambas cámaras se ha señalado que existe un ánimo para “converger rápidamente para llegar a ellos”: “Más que estados de excepción, lo que hay que hacer es tener fuerzas combinadas entre la policía y el Ejército para tener un combate constante y permanente, como lo hacen países Europeos que han tenido éxito en esta materia”.

Por su parte, el senador Juan Antonio Coloma, presidente de la Cámara Alta, valoró la instancia, que es, a su juicio, “el reflejo que la inseguridad que hoy se vive por el narcotráfico, el crimen organizado y la delincuencia, que llegó a un punto límite. Por eso se llegó a esta instancia, para ver qué tipo de políticas tenemos que buscar para empezar a dar vuelta ese escenario”.

“Lo relevante es que hay un acuerdo bien sustancial de que tenemos que generar una estrategia integral de seguridad en Chile”, añadió más tarde.

Desde su punto de vista, este desafío no se limita solo a Infraestructura Crítica, sino que también falta el ministerio de Seguridad, el combate del crimen organizado en cárceles, pasos fronterizos y más. “Tenemos una fuerza, que más allá de las discrepancias políticas, hay una voluntad común de enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado”, concluyó.