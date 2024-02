“No tengo contacto con los representantes”: Gareca descarta problemas para armar sus convocatorias y nombra seis “seleccionables” jóvenes

Santiago

Durante la charla con Los Tenores, Ricardo Gareca abordó los cambios que ha habido al momento de relacionarse con los jugadores hoy respecto de su época como deportista, donde fue un destacado delantero.

“El respeto siempre tiene que primar, todo lo rígido se rompe. Hay cosas que se deben consensuar. El jugador actual es lo mismo que mi época, hay cosas en que nada cambia por más que pase el tiempo. Es difícil impedirles que estén con el celular, son muchachos de esta época, pero llegado el momento, el jugador tiene la misma esencia. Es tratar de alinearlos y explicarles que esto es lo máximo para un jugador de fútbol. En la medida que estamos todos enfocados, nos terminamos alineando”, apuntó, remarcando cómo será la disciplina al interior de La Roja.

“Es entender a quién representamos, desde el cuerpo técnico a los jugadores. Lo rígido para mí se rompe tarde o temprano, hay que tolerar lo que se tenga tolerar y otras que no. Me gusta el diálogo y ponerme de acuerdo con el jugador”, expresó Ricardo Gareca, que además marcó distancia con el debate respecto a la influencia de los representantes de futbolistas en Chile.

“No tengo contacto con los representantes, no porque creo que no sean útiles. Es una cuestión personal, yo no tengo representante. Entiendo que ellos necesitan su momento para hablar con los jugadores, es algo que debo respetar y ellos deben respetar los míos. No van a tener problemas, nunca lo he tenido. No tengo ningún compromiso con nadie, vamos a elegir a quien considere que deba elegir”, aseguró el “Tigre”.

Ricardo Gareca y los “nombres propios” de La Roja

El entrenador argentino fue claro al momento de expresar lo que espera respecto de una de las grandes figuras que tendrá que dirigir: Alexis Sánchez. ¿Lo ve como enganche o delantero de área?

“Cuanto haga lo que sabe hacer y menos desgaste tenga, él mismo va a sacar más réditos de su situación y la selección lo va a aprovechar mejor. Él pierde la pelota y corre hasta donde tenga que hacerlo para recuperarla, la actitud la tiene, pero me interesa que tenga la energía suficiente para aprovecharla en los últimos metros. Es encontrar la forma en que se sienta cómodo. Nunca ha sido punta punta, pero de todas formas, con su inteligencia y experiencia, lo puede llegar a manejar, pero eso no significa que lo vaya a hacer. Puede ser una alternativa”, dijo, reconociendo que espera tener al mejor plantel posible para los amistosos ante Francia y Albania.

Además, valoró algunos nombres de proyección para La Roja. “Decir es generar expectativas, lo puedo decir porque están en la vista. Osorio, Davila, Damián y Vicente Pizarro. Assadi tiene cosas que me gustan. Son jugadores que me gustan. Aravena me gusta también. En la Española vi a Villagra, el central, me había gustado la actuación que tuvo en el Preolímpico. Uno va observando, recién estoy llegando, pero estoy abocado a eso, viendo jugadores. Hay gente joven acá y en Argentina que los vamos a ir siguiendo en su evolución”, dijo el “Tigre”, quien también admitió el sondeo que tuvo para dirigir a la U de Chile la década pasada.

“Tuve una reunión con miembros de la directiva de la U, muy respetuosos. Los escuché, pero después me fui a Palmeiras. Hablé con la gente de Universitario, después con Manuel Pellegrini en Manchester y le conté de mi charla con la gente de la U, él opinaba favorablemente de que me fuera allá, pero después me fui a otro lado”, concluyó Ricardo Gareca en Los Tenores.