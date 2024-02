No se registraba desde hace casi una década: la inesperada marca que alcanzó Madame Web en Marvel tras su fracaso en cines

Un desastroso estreno tuvo la nueva película de Sony y Marvel, Madame Web, protagonizada por Dakota Johnson, y que se suma al universo de cintas de Spider-Man.

Pese a tener un buen cast y una inversión de US$ 80 millones, la nueva entrega de superhéroes solo logró una recaudación de US$ 25,8 millones en Estados Unidos, y de US$ 25,7 millones en el resto del mundo.

Con estos datos, sumados a las duras críticas, Madame Web alcanzó una marca que no se lograba desde 2015 con el reboot de Los 4 Fantásticos: ser la primera película basada en una propiedad de Marvel que no alcanza el número uno de las salas.

De hecho, la película de Morbius, otra de las cintas del Spiderverse que solo cosechó malos comentarios, recaudó en su primer fin de semana US$ 39,1 millones.

La película que sí se consolidó en taquilla y que le quitó el primer lugar a Madame Web fue “One Love”, cinta biográfica de Bob Marley.

No ha visto la película

A través de una entrevista con un medio local, Dakota Johnson, protagonista de Madame Web, dio a conocer que no suele ver sus propias películas, apuntando a no generar una “crisis existencial”.

“Probablemente no... No sé cuándo lo veré. No me gusta”, afirmó, agregando que “no ver mis películas es como autocuidado”.

Pese a esto, la actriz no descartó volver a interpretar a Madame Web, aunque tras su estreno y las críticas, puede que esto nunca llegue a puerto. “Si quieren que regrese, definitivamente lo haré”, afirmó Dakota Johnson.