“No tengo derecho a rendirme”: viuda de Alexei Navalny acusa a Vladimir Putin de asesinar a su marido y anuncia que seguirá con su trabajo

“No tengo derecho a rendirme”, aseguró durante la jornada de este lunes 19 de febrero Yulia Navalnaya, viuda del activista ruso Alexei Navalny, a tres días de que el sistema penitenciario de ese país confirmara la muerte en prisión del máximo opositor del régimen de Vladimir Putin.

La viuda del activista hizo la declaración a través de un video publicado en su cuenta de X (ex Twitter), donde además adjuntó algunas imágenes de la prisión conocida como “Lobo Polar”, recinto en el que falleció Navalny en circunstancias que no han sido aclaradas, y donde incluso se le ha negado el acceso a sus familiares a la morgue.

En ese sentido, Yulia Navalnaya indicó que “debería haber habido otra persona en mi lugar, pero esta persona fue asesinada por Vladimir Putin (...) No tengo derecho a rendirme. Continuaré el trabajo de Alexei Navalny. Continuaré luchando por nuestro país y les insto a que estén a mi lado”.

“Vladimir Putin mató a mi marido”

En la publicación, la viuda de Navalny además no dudó en acusar directamente al presidente ruso, Vladimir Putin, de haber asesinado a su esposo. Todo pese a que no se han determinado las causas de muerte del activista.

“Hace tres días, Vladimir Putin mató a mi marido Alexei Navalny. Putin mató al padre de mis hijos. Putin me quitó lo más preciado que tenía. Putin se llevó a la persona más cercana y querida”, señaló la mujer en el video.

Luego apuntó que “Putin no sólo mató a Alexei Navalny, quería matar nuestra esperanza, nuestra libertad, nuestro futuro (...) Hoy quiero estar con ustedes porque sé que ustedes han perdido no menos de lo que yo he perdido”.

De acuerdo a la información oficial entregada a la madre y al abogado, Alexei Navalny falleció el pasado viernes 16 de febrero debido a un “síndrome de muerte súbita”, sin embargo todavía no han podido acceder al cuerpo ni tener claridad de las causas de su deceso.

Revisa aquí el video: