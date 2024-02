Nicolás Jarry tras caer en Buenos Aires: “Fue una linda semana, estamos empezando un nuevo proyecto”

Nicolás Jarry analizó la derrota que sufrió este domingo ante el argentino Facundo Díaz Acosta en la final del ATP 250 de Buenos Aires y realizó un positivo balance a pesar de perder el título del certamen.

“Agradecer a mi equipo, que está conmigo. Juan (Ignacio Chela) y mi mujer, Laura (Urruticoechea). Muchas gracias por acompañarme esta tremenda semana”, indicó el chileno tras ser premiado con el segundo lugar.

“Fue una linda semana, así que gracias por el esfuerzo. Estamos empezando un nuevo proyecto, así que es lindo empezar de esta forma. A todo mi equipo, que no está aquí, que me está viendo en Europa, y mi familia que siempre me apoya y es el pilar fundamental, principal de mi carrera, de mi fuerza”, agregó.

Por otra parte, la primera raqueta nacional elogió a Díaz Acosta, quien consiguió el primer título de su carrera: “Por supuesto, felicitaciones, Facu, por este tremendo momento tuyo. Disfrútalo mucho. Sabía que íbamos a estar aquí cuando estuvimos hace un par de años jugando en Challenger”.

“Felicitaciones por todo el trabajo. Todo el equipo que tienen ahí detrás siempre se ve y se valora. Al final, el trabajo tiene recompensa. Muchas felicitaciones y nos vemos en el circuito”, complementó.

Finalmente, Nicolás Jarry tuvo palabras agradecer al público. “Gracias a todos los organizadores de este torneo (...) y, por supuesto, a todo el público que lo hace más entretenido. Lo hace más emocionante y gracias a ustedes podemos estar aquí jugando y viviendo este lindo deporte que es el tenis. Gracias a todos los que vinieron y un poquito más a los chilenos que me aguantaron toda la semana”, cerró.