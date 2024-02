“Las mujeres ya no lloran”: Shakira revela nombre y fecha de lanzamiento de su nuevo disco

Con una publicación en sus redes sociales, la cantante colombiana Shakira dio a conocer el nombre y la fecha de lanzamiento de su nuevo disco de estudio, sorprendiendo a sus fans que esperaban el trabajo justamente para el primer semestre de este 2024.

Y es en esa misma línea que Shakira no decepcionó, confirmando que su nuevo trabajo verá la luz el 22 de marzo próximo.

“Las mujeres ya no lloran. (Women no longer cry) Mi nuevo álbum que llega este 22 de marzo, no lo he creado sola sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso”, escribió la colombiana en la publicación en la que además agregó una serie de imágenes de lo que sería la portada del disco.

En la oportunidad, también agregó que “la producción de esta obra, ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia”.

Shakira no publicaba un disco de estudio desde El Dorado en 2017, y se presume que el nuevo trabajo contenga algunas de las canciones que se han lanzado tras su mediática ruptura amorosa con el exfutbolista Gerard Piqué como sus colaboraciones con Manuel Turizo, Bizarrap y Karol G.