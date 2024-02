Bono Marzo 2024: revisa aquí con tu RUT si te corresponde el pago de hoy jueves 15 de febrero

Como informó el Instituto de Previsión Social (IPS) con anterioridad, a partir de ese jueves 15 de febrero se comenzó con el proceso de pago del nuevo monto del Aporte Familiar Permanente 2024, conocido también como Bono Marzo.

Incluyendo su reajuste anual, la cifra de esta versión es de $61.792 por familia o por cada carga, dependiendo de qué requisitos se cumplan.

A diferencia del año anterior, en esta ocasión el dinero no será duplicado pero seguirá aliviando el bolsillo de las familias de menores ingresos en Chile y en la actualidad ya se puede consultar online si me corresponde o no.

¿Cómo revisar con RUT si me darán el Aporte Familiar Permanente 2024?

El proceso para cerciorarse del pago es simple y tan solo requiere ingresar al sitio web www.aportefamiliar.cl, la plataforma especialmente habilitada para el proceso.

Ya al interior es necesario ingresar con el número de RUT y la fecha de nacimiento del beneficiario o beneficiara para desplegar el resultado.

Cabe recordar que el Aporte no es postulable y si no se aparece dentro de las nóminas liberadas por el IPS, se puede hacer un reclamo en la misma plataforma dentro de un año a contar de la publicación original de nombres.

¿Cuáles son los requisitos que se piden?

Dentro de los grupos que son parte del aporte económico se cuentan las personas con Subsidio Familiar, Asignación Familiar/Maternal o familiar que pertenecen a Chile Solidario o al Subsistema de Seguridades y Oportunidades al 31 de diciembre de 2023.

En ese apartado, los que reciben SUF o Asignación Familiar o Maternal obtienen un aporte por cada una de las cargas o causantes en una familia, mientras que en paralelo el resto solo cobra un aporte que no varía.

La próximas fechas de pago, para los grupos restantes, son el 1 y 15 de marzo.