Arturo Vidal define cuáles fueron los tres mejores entrenadores de su carrera

Santiago

Arturo Vidal, volante chileno que recientemente retornó a Colo Colo, ha compartido recientemente detalles sobre los entrenadores que han dejado una marca indeleble en su carrera futbolística.

En conversación con D Sports, el “Rey Arturo” destacó a tres estrategas al ser consultados sobre los que más influyeron en su carrera: Carlo Ancelotti, Antonio Conte y Pep Guardiola.

Con relación al hoy DT del Real Madrid, Vidal lo describió como su “papá”, revelando que el actual entrenador de los merengues desempeñó un papel decisivo en su decisión de no unirse al Chelsea, que dirigía Antonio Conte en ese entonces. Ancelotti fue categórico al expresar que “lo mataría” si decidía irse al club inglés.

Respecto de quien lo dirigió en la Juventus, Arturo Vidal compartió que estuvo cerca de unirse al Chelsea bajo la dirección del entrenador italiano, pero nuevamente, la influencia de Ancelotti pesó más en la decisión final. “Conte era el que me quería, le dije que el profe (Ancelotti) tomaba la decisión y no me dejó”, afirmó el King.

Pep Guardiola también ocupó un lugar destacado en las reflexiones de Vidal. El futbolista chileno recordó su tiempo en el Bayern Múnich, bajo el mando del catalán, destacando que a pesar de algunos desafíos iniciales, lograron superar diferencias y cosecharon el éxito juntos. “Con Guardiola trabajamos un año y nos fue muy bien”, compartió el “Rey Arturo”.