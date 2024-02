Jaime Valdés confirma a serie de figuras para su partido de despedida: “Quiero que sea una fiesta para los hinchas de Colo Colo”

El exvolante nacional, Jaime Valdés, conversó este miércoles junto a Los Tenores sobre su partido de despedida del fútbol profesional que se realizará el domingo 24 de marzo en el Estadio Monumental y repasó los mejores momentos de su carrera en Europa y el fútbol chileno.

“No fue una decisión fácil. No tenía pensado hacer una despedida al momento de retirarme, pero la opinión fue cambiando por la gente, mis amigos y sobre todo por mis hijos. Ellos me pidieron que hiciera un partido de despedida, son fanáticos de Colo Colo y ven el cariño que me transmite día a día la gente”, comentó “Pajarito”.

En esa línea, el exmediocampista del “Cacique” reveló a alguna de las figuras que asistirán a su partido de despedida: “Quiero que sea una fiesta para los hinchas de Colo Colo. Por eso estoy invitando a ídolos de la institución, no solamente que jugaron conmigo. Está confirmado Marcelo Barticciotto, Marcelo Vega, Coca Mendoza, Lucas Barrios, Esteban Paredes Gonzalo Fierro, Arturo Vidal”.

“Estoy tratando de comunicarme con el Mago (Jorge Valdivia). También hay muchas sorpresas, viene Daniel Osvaldo, Amauri Carvalho, y estoy comunicándome con algunos excompañeros de Italia a ver si me pueden acompañar”, añadió.

Jaime Valdés y su paso por Colo Colo

Por otra parte, el siete veces campeón con los albos recordó su regreso al Estadio Monumental. “Siempre he dicho que soy hincha desde niño de Colo Colo. Fue muy emocionante el hecho de llegar a Colo Colo y ponerme la camiseta, siento que es un privilegio y sueño de cualquier niño”, afirmó.

“Y creo que salió todo bien. Fue una buena decisión, llegué bien físicamente y era lo que más quería, poder rendir, ser un aporte y ganar campeonatos”, agregó.

Asimismo, valoró el retorno de Arturo Vidal a Macul: “Estoy seguro de que será un tremendo aporte. Nosotros los colocolinos estamos muy contentos con su llegada y espero que le vaya muy bien”.

“Espero que pueda llevar a Colo Colo a lo más alto a nivel nacional e internacional. No tengo dudas de que la va a romper como siempre lo ha hecho”, sentenció Valdés.