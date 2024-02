Agente de Guillermo Paiva explica tres motivos que impiden la llegada del delantero a Colo Colo

Santiago

La posible incorporación de Guillermo Paiva a Colo Colo se ve envuelta en complicaciones, según Regis Marques, representante del jugador paraguayo. En una conversación con ADN Deportes, el agente destacó tres motivos por los cuales el delantero no viajará a Chile hasta que se resuelvan ciertos problemas.

De entrada, Marques explicó el principal escollo para el arribo del ariete. “Efectivamente Colo-Colo envió una propuesta conjunta al club y al jugador, pero las condiciones del jugador no están claras. Además, para que el jugador salga cedido tiene que renovar un año más con Olimpia, pero si no tenemos el contrato detallado con Colo-Colo, no renovaremos un año más”, señaló.

El segundo motivo, es la solicitud que le hace el “Cacique” al jugador, para que viaje a Chile con el fin negociar algunos detalles. “Paiva sólo viajará cuando todas las condiciones estén en un papel firmado por el jugador de Paraguay”, mencionó Marques.

Por último, el representante del delantero acusó falta de comunicación directa entre él y el Blanco y Negro. “La gente de Colo-Colo, los directivos, el director deportivo, no se han comunicado conmigo como agente de jugadores. Sé la necesidad que tienen, pero están hablando con el intermediario (Dario Fabrbro) y no quieren hablar conmigo personalmente”, sentenció el Regis Marques.