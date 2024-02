Se retira un campeón del fútbol chileno: “El 2000 comenzó todo como una ilusión y hoy le ponemos término”

Chile

A sus 39 años, Yerson Opazo colgó los botines y le puso fin a su larga carrera como futbolista profesional. El experimentado lateral derecho hizo oficial su retiro de la actividad anoche, a través de una publicación en redes sociales.

“Llegó el momento de decirle adiós al fútbol, han sido años hermosos junto a la pelota y la cancha. El año 2000 comenzó todo como una ilusión y hoy le ponemos término”, escribió el zaguero que debutó profesionalmente en la U.

“El sentimiento que me llena hoy es el agradecimiento, por eso quiero agradecer a Dios en primer lugar, porque me rescató en los peores momentos personales y me llevó a disfrutar junto a mi familia de todo lo que nos ha dado, sin él, no sé donde estaría”, aseguró el oriundo de Villarrica.

De cara al futuro, Yerson Opazo comentó que “ahora vienen hermosos proyectos ligados al fútbol, pero desde otro lugar, para seguir contribuyendo principalmente al fútbol, al futbolista y su crecimiento”.

En su carrera, el defensor vistió los colores de Universidad de Chile, Deportes La Serena, Colo Colo, Huachipato, O’Higgins, San Luis, Curicó Unido y Deportes Santa Cruz, club que defendió el año pasado.

En cuanto a títulos, levantó dos trofeos con O’Higgins: fue campeón del Torneo Nacional en 2013 y de la Supercopa en 2014.