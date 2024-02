“¿Por qué no optar por autos eléctricos?”: Exministro Marcelo Mena se refiere a la lujosa compra de Lexus por parte de la Corte Suprema

En conversación con País ADN, el académico y exministro del medioambiente de Bachelet, Marcelo Mena, habló de los lujosos autos que adquirieron desde la Corte Suprema para sus ministros y del trágico incendio que afectó a la región de Valparaíso.

Hace algunos años, la Corte Suprema incluyó la necesidad de promover la adquisición de automóviles híbridos y de bajo consumo en los procesos de renovación, bajo el alero de su reporte de sustentabilidad. Es por eso que, en 2014, adquirieron los Toyota Camry. Ocho años después, llegó el tiempo de renovar la flota de los vehículos dispuestos para los magistrados.

El Consejo Superior de la Corporación aprobó la compra de vehículos de la marca Lexus. En concreto, se trata del modelo ES300h (híbrido) y cuyo precio de lista va desde los $ 56.990.000.

“El 2014 tenían (Toyota) Camry híbridos. Han pasado 10 años y se pagaron con creces con los ahorros (...) en su momento, se cuestionaron los costos, pero se pagaron con lo que se ahorró”, comenzó señalando el exministro.

En la misma línea, comentó cuáles son los motivos por lo que los autos híbridos generan más ahorro que uno no híbrido. “En el ministerio teníamos un Toyota Camry no híbrido, estos vehículos a los 10 años de uso tenía una mantención que costaba al rededor de cuatro o cinco millones de pesos”, explicó.

“La pregunta es por qué ahora no optar por autos eléctricos, que en 10 años van a recuperar la inversión, en vez de elegir un auto de lujo como el Lexus”, señaló el académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV).

Asimismo, cuestionó la visión de no querer invertir “por pensar en el valor de la inversión y no en el ahorro”. “Esto impide tomar las decisiones correctas”, comentó Mena, quien además publicó un tuit donde reforzó su tesis:

“El 2014 tenían Camry híbridos que ahorraron cerca de un 40% de combustible. Se pagaron solos con creces vs versiones no híbridas. El paso siguiente era comprar autos eléctricos. Hubieran sido más baratos que los Lexus , y hubieran ahorrado aún más. 80% de menor costo operativo”, comentó en X (ex Twitter).

Mega Incendio de la Quinta Región

Además, el académico habló sobre los incendios que afectaron a la V Región y que, hasta el momento, ha dejado 131 fallecidos. “Nosotros, como centro de acción climática PUCV, habíamos hecho un mapa de riesgo climático. Estábamos trabajando con los municipios de Viña del Mar y Valparaíso, en torno a como se podía anticipar donde habría incendios forestales”, dijo el ex jefe de la cartera medioambiental.

Para él, las medidas son evidentes e impopulares, como el reasentamiento de los campamentos, debido al peligro en la evacuación de las personas de las zonas con menor acceso. “El problema, en este caso, es que no miramos el riesgo del tiempo de evacuación”, dijo.

“Por ejemplo, era conocido que la evacuación en un tsunami en el plan de Viña era imposible en automóvil, porque se van a demorar 45 min en evacuar, es por eso que todos saben que se recomienda evacuar de manera vertical (...) En el caso de los incendios forestales, no se tenían a la vista cuáles eran las vías de evacuación, por lo tanto, es problema de los planes de emergencia de los municipios sobre informar que una evacuación vía auto es ineficiente en incendios forestales, sentenció el experto en medioambiente.