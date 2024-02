Reconstrucción del Jardín Botánico de Viña del Mar: Ministerio de Agricultura compromete $500 millones y se espera reapertura al público en abril

Un monto inicial de casi $500 millones comprometió durante la mañana de este lunes 12 de febrero el Ministerio de Agricultura, a través del titular de la cartera, Esteban Valenzuela, para la reconstrucción del Jardín Botánico de Viña del Mar, que quedó casi totalmente destruido tras los incendios forestales que afectaron a varias zonas de la región de Valparaíso la semana pasada.

Al respecto, el ministro Valenzuela indicó que “vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para recuperar pronto el Jardín Botánico y además que logremos salir con un jardín más grande, más resiliente al cambio climático (...) Hoy el Minagri comprometió casi 500 millones de pesos para antes del invierno recuperar suelo, hacer las franjas de filtraciones, se han ofrecido los especialistas, semilleros, etc”.

En ese sentido, el titular de Agricultura aseguró que la idea es hacer todo lo posible para que la reapertura al público se produzca “durante el primer trimestre o a más tardar en abril”.

“El aporte directo del Minagri son casi 500 millones de pesos, pero créanme va a nacer el mejor Jardín Botánico porque vamos a ser capaces con los recursos que vamos a movilizar, con la ayuda internacional, de las personas, vamos a lograr un Jardín Botánico de 400 hectáreas, resiliente, que va a ser una maravilla y el mejor homenaje para quienes murieron”, apuntó el ministro Esteban Valenzuela.

Hoy el ministro @tvalenzuelavt junto a la ministra de @MMAChile @Maisa_Rojas, @conaf_minagri y servicios del @MinagriCL anunciaron una propuesta para la restauración del Jardín Botánico de Viña del Mar (@botanicovina), tras los incendios que afectaron a la Región de Valparaíso. pic.twitter.com/Uw2veWGrbu — Ministerio de Agricultura de Chile 🇨🇱 (@MinagriCL) February 12, 2024

Director del Jardín Botánico: “Esto vale fácil 5 millones de dólares”

Por su parte, Alejandro Peirano, director ejecutivo del Jardín Botánico aseguró que la reconstrucción del recinto “vale fácil 5 millones de dólares”, valorando el apoyo inicial del Ministerio de Agricultura y agregando que esto será “un renacer” del recinto y confirmó que no habrá despidos de funcionarios a raíz del siniestro.

“Esto es un renacer del Jardín Botánico desde su estructura, las casas de funcionarios las vamos a sacar de la zona de peligro, vamos a reestructurar muchas cosas, y a la comunidad le quiero indicar que vamos a recuperar el botánico, que es muy resiliente y que vamos a estar informando lo que estamos haciendo”, dijo Peirano.

Además indicó que la ayuda se está priorizando y que “lo troncal es rehabilitar las vías de acceso, hay 10 funcionarios que perdieron sus casas, tuve reunión con ellos y les garanticé que el Jardín Botánico no los va a dejar botados, no va a haber despidos, no hay daño al tema laboral”.

En tanto, sobre la fecha de reapertura al público, el director del recinto puntualizó que “es probable que sea antes, tengo el sueño de abrir antes. Las zonas de ingreso al Jardín botánico no se dañó, es probable que lo podamos abrir para que la gente tenga la sensación de que el Jardín Botánico sigue vivo porque así va a ser, vamos a tener un nuevo y bonito Jardín Botánico”.